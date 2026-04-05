Guardiola'yı geride bıraktı... Flick, Barcelona efsaneleri arasında yerini aldı

Barcelona, teknik direktörü Hans Flick yönetiminde muhteşem hücum performansını sürdürüyor ve La Liga'da Real Madrid'in yedi puan önünde liderliğini pekiştiriyor.

Katalan ekibi, Cumartesi akşamı 30. haftada Atlético Madrid'i 2-1 mağlup ederek Alman teknik direktörle birlikte dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Flick, rakiplerin kalesini havalandırma konusunda Blaugrana'nın efsanevi teknik direktörlerini bir kez daha geride bıraktı.

Mister Chip'in istatistiklerine göre, Katalan ekibi Flick yönetiminde sadece 107 resmi maça ihtiyaç duydu ve maç başına 2,81 gol ortalamasıyla 300 gol barajına ulaştı.

Bu rakam, Luis Enrique ve tarihi Messi-Suárez-Neymar (MSN) üçlüsünün olduğu dönemde Barcelona'nın elde ettiği rakamla tamamen aynı, ancak Flick bu başarıya ulaşan en hızlı oyuncu değildi.

Bu tarihi listenin başında, 1980 yılında 99 maçta 300 gol (veya daha fazlasını) atarak bu rakama en hızlı ulaşan Hélio Herrera yer alıyor. Onu Daugik izliyor: 101 maç (1953), sonra Greenwell: 105 maç (1921), Luis Enrique: 107 maç (2016) ve Flick: 107 maç (2026).

Pep Guardiola ise bu muhteşem gol sayısına 2010 yılında Barcelona formasıyla 123 maçta ulaştı.

