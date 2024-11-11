Guardiola, Rodri'nin yerine Hakan Çalhanoğlu'nu seçti: Manchester City, Frenkie de Jong'dan vazgeçti

Guardiola, Manchester City’nin orta sahasını güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı. Frenkie de Jong ise gündemden düştü.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Rodri'nin sakatlığının ardından orta saha için Inter'in deneyimli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu istedi. Son şampiyon, Premier Lig'deki sezon açılışında yedi maç kazanarak güçlü bir başlangıç yaptı ancak son iki maçta üst üste mağlubiyet aldı ve Rodri'nin eksikliğini derinden hissetti.

Rodri, 22 Eylül'de Arsenal ile oynanan maçta diz çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı. İspanya ile kazandığı EURO 2024 şampiyonluğunun ardından Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncunun yokluğu takımın performansını olumsuz etkiledi.

İspanyol basınına göre Guardiola, Hakan'ın oyun görüşü ve uzun mesafeli şut yeteneğini beğeniyor. City bu özellikleriyle Rodri'yi hatırlattığı belirtilen Hakan için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

De Jong gözden düştü

Öte yandan, Barcelona’nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için yapılan görüşmeler sona erdi. Hollandalı oyuncunun son performanslarını izleyen Guardiola, bu transferden vazgeçti. Bu hamleyle, Manchester City’nin orta saha rotasyonunda önemli değişiklikler olacağına işaret ediliyor.

Eski futbolcu Jamie Redknapp ise son Brighton yenilgisi sonrası City’nin ikinci yarıdaki oyununu eleştirdi. Sky Sports’ta “Guardiola'nın takımında gördüğüm en kötü yarılardan biriydi” diyen Redknapp, takımın Rodri'nin yokluğunda zorlandığını ve oyunun kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Rodri'nin yokluğu, City'nin sezon boyunca nasıl yönetileceği konusunda büyük bir soru işareti yaratıyor.