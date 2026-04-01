Guardiola kararını verdi... Manchester City ise halefini belirledi

İngiltere şampiyonu Manchester City yönetimi, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’nın geleceğine dair belirsizlik sürerken, Guardiola’nın ayrılmasından sonraki dönemle ilgili ilk kararını verdi. Guardiola’nın kulüple olan sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı.

Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, kulüp yetkilileri, İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'nın, Guardiola'nın önümüzdeki yaz veya bir sonraki yaz ayrılmaya karar vermesi durumunda, onun halefi olarak ideal seçenek olduğunu düşünüyor. Özellikle de Maresca'nın teknik yeteneklerine ve kulübün felsefesine olan derin bilgisine tam bir güven duyuluyor.

Romano, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, Manchester City'nin Guardiola'dan ayrılma niyetinde olmadığını açıkladı. İspanyol teknik direktör, yönetimden tam güven görüyor ve yönetimi, onun geleceği konusunda nihai kararı verme özgürlüğünü ona bırakıyor.

Buna karşılık Guardiola, geleceği konusunda sakinliğini koruyor. Açıklamalarında sık sık gelecek sezona atıfta bulunurken, sözleşmesinin bir yıl daha uzadığını sürekli hatırlatıyor ve şu ana kadar nihai kararını vermemiş durumda.

Bu arada, Maresca, Manchester City'de ne kadar takdir edildiğinin farkında olduğu ve gelecekte bu görevi üstlenme olasılığını beklediği için, Manchester United veya Tottenham'ın teknik direktörlüğü için gündeme gelmedi.

