Guardiola hayranlık duyduğu Premier Lig yıldızını Manchester City'de görmek istediğini açıkladı

Newcastle United, Premier League’de kritik bir döneme girerken bugün St James’ Park’ta Manchester City’yi ağırlamaya hazırlanıyor. West Ham United ve Brentford karşısında alınan üst üste iki mağlubiyetle ligde 14. sıraya kadar gerileyen Eddie Howe’un takımı için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

Manchester City ise son lig maçında Liverpool’u 3-0 mağlup ederek formda olduğunu göstermiş durumda. Akşam saatlerinde ışıklar altında oynanacak bu mücadelede St James’ Park’ın atmosferinin zirveye çıkması bekleniyor.

Bu dev maç öncesi dikkat çekici bir yan hikâye ise Pep Guardiola’nın Newcastle kaptanı Bruno Guimaraes’e olan hayranlığını bir kez daha dile getirmesi oldu.

Guardiola ne dedi?

Guimaraes, 2024 yaz transfer döneminde Manchester City’nin ciddi şekilde ilgilendiği bir isimdi. O dönemde bilinen 100 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi nedeniyle transfer ihtimali gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Guardiola, Brezilyalı orta sahayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bruno’nun her zaman büyük bir hayranı oldum. Lyon’da oynadığı dönemden beri onun özel bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Newcastle inanılmaz bir transfer yaptı. Orada bir idol hâline geldi. Bu tarz oyuncular çok fazla oynadıkça milli takıma girer ve daha da gelişirler. Ben onun büyük bir hayranıyım.”

Guimaraes de geçmiş bir röportajında Guardiola'nın ilgisini doğrulamış, ancak City’nin ilgisinin resmi bir transfer adımına dönüşmediğini belirtmişti. Brezilyalı yıldız şöyle demişti:

“Elbette Manchester City’nin teklifleri seviyemi gösteriyordu ancak bunlar sadece tekliflerden ibaretti. Guardiola’nın futbolumu beğendiğini biliyorum. Röportajdan sonra bir kez konuştuk, karşılıklı olarak birbirimizin çalışmalarını övdük ama konu ilerlemedi.”

Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe ise kaptanı Guimaraes’ten her fırsatta övgüyle söz ediyor. Howe, “Bruno hakkında çok konuştum ama bu oyuncu ve insan bir arada çok özel bir şey. Kazanma arzusu, motivasyonu, profesyonelliği en üst düzeyde. Her gün daha iyi olmak için yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Newcastle–Manchester City karşılaşmasının kaderini belirleyebilecek en önemli isimlerden biri olan Bruno Guimaraes’in performansı, hem sahada hem de transfer piyasasında ilgi odağı olmaya devam ediyor.