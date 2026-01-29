Guardiola, Galatasaray maçının sonrasında Mourinho'ya teşekkür etti!

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde ilk sekize kalarak doğrudan çeyrek finale yükseldi. Etihad’da Galatasaray’ı 2-0 yenen City, gözünü Real Madrid–Benfica maçına çevirdi. Madrid’in beraberlik golü City’yi play-off’a itecekken, uzatmalarda gelen dramatik an tüm tabloyu değiştirdi.

Manchester City, Galatasaray karşısında görevini yaptı. Goller Erling Haaland ve Ryan Cherki’den geldi. Ancak City’nin kaderi, Lizbon’daki mücadelede belirlendi.

Benfica kalecisi Anatoliy Trubin, 97. dakikada ileri çıkarak attığı golle takımına 4-2’lik galibiyeti getirdi. Bu sonuç, Real Madrid’in ilk sekiz dışında kalmasına, City’nin ise doğrudan çeyrek finale yükselmesine yol açtı. Benfica’yı çalıştıran Jose Mourinho’nun son dakikadaki cesur hamlesi, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Mourinho'ya teşekkür

Maç sonrası konuşan Pep Guardiola, soyunma odasında gelişmeleri izlediklerini belirterek, “Kaleci öne çıktığında ‘neden çıkıyor?’ dedik. Ama bu Jose için iyi bir stratejiydi. İlk sekizde bitirdiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Guardiola, Mourinho’ya teşekkür edeceğini de sözlerine ekledi.

Bernardo Silva ise play-off’tan kaçınmanın önemine dikkat çekti. “Biraz dramla başardık ama iki maçtan kurtulduk. Program ve sakatlıklar düşünüldüğünde bu bize nefes aldıracak” dedi.

Turnuvada iki kez şampiyonluk yaşayan Mourinho da maçın ardından, “Harika, tarihi bir gol. Benfica için Real Madrid’i yenmek büyük prestij” sözleriyle galibiyeti değerlendirdi.