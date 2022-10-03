Manchester City menajeri, Haaland'ın yükselen formuna rağmen neden hala Messi seviyesinde olmadığını açıkladı.

Norveçli, Manchester derbisinde 3 gol, 2 asistle oynadı

Haaland, sekizinci maçında üçüncü hat-trick'ini kaydetti

Ancak Guardiola onun hala bir Messi olmadığını düşünüyor

NE OLDU? Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup ederken Haaland - Foden iş birliği karşılaşmaya damga vurdu. Erling Haaland maçta 3 gol, 2 asistle oynadı. Norveçli bu sezon toplamda 11 maçta 17 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu performansıyla Premier Lig'de birçok rekoru kıracak gibi görünüyor ancak Guardiola, Haaland ile Messi arasına bir çizgi koyuyor.

NE SÖYLENDİ? Derbinin ardından beIN SPORTS'a konuşan Manchester City menajeri Pep Guardiola, Haaland ile Messi arasındaki farkı açıkladı. Barcelona dönemlerinde Messi'ye oldukça güvenen menajere Erling Haaland'a da her maç gol atacağı konusunda aynı güveni duyup duymadığı soruldu. Guardiola ise şunları söyledi: "Fark şu ki Erling'in bunu yapmak için tüm takım arkadaşlarına ihtiyacı var. Bu inanılmaz. Ama Messi'nin bunu tek başına yapabilecek yeteneği vardı."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Erling Haaland, 3 hat-trick'e 8 maçta ulaşarak Premier Lig tarihinde 3 hat-trick'e en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

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