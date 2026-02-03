Guardiola'dan yeni bir teknik direktör değişikliğine giden Manchester United'a ağır gönderme

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübün transfer harcamaları üzerinden yapılan eleştirilere dikkat çekici ve ironik bir yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, Ocak transfer döneminde yaklaşık 115 milyon dolar harcanmasına rağmen, City’nin net harcamada Premier League’de zirvede yer almamasından memnun olmadığını söyledi.

Associated Press’e konuşan Guardiola, Manchester City’nin son yıllardaki harcama gücüne yönelik eleştirilerle alay ederek, kulübün aslında rakiplerinin gerisinde kaldığını savundu. City, Antoine Semenyo ve Marc Guehi transferleriyle birlikte üst üste ikinci sezon ara transfer döneminin en çok harcama yapan takımı olmuştu.

2008 yılında Abu Dabi yönetici ailesi tarafından satın alınmasından bu yana transfer piyasasında güçlü bir konuma gelen Manchester City, son 12 ayda 500 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Bu durum, kulübün mali gücü üzerinden sık sık eleştirilmesine yol açtı.

Guardiola ise rakamlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Son beş yıldaki net harcamaya baktığımızda Premier League’de yedinci sıradayız. Bu beni biraz üzüyor ve sinirlendiriyor. Birinci olmak isterdim. Kulüp neden daha fazla para harcamıyor anlamıyorum. Bu konuda biraz huysuzum.”

İspanyol teknik adam, sözlerini esprili bir dille sürdürerek, “Geçmişte çok harcadığımız için kazandığımız söyleniyordu. O zaman son beş yılda bizden daha fazla harcama yapan altı takımın Premier League’i, Şampiyonlar Ligi’ni ve FA Cup’ı kazanması gerekiyor” dedi.

Zirvede Manchester United var

Transfermarkt verilerine göre Manchester City’nin son beş yıldaki net harcaması 543 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu alanda zirvede Manchester United yer alırken, onu Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle ve Liverpool takip ediyor.

Guardiola’nın görevde olduğu 2021–22 sezonundan bu yana Manchester City; üç Premier League şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup’ı kazandı. Bu süreçte 2023 yılında Premier League, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup’tan oluşan tarihi üçleme de yer aldı.

Aynı dönemde Liverpool üç kupa kazanırken, Manchester United iki yerel kupa elde etti. Tottenham Avrupa Ligi’ni, Newcastle ise geçtiğimiz sezon İngiltere Lig Kupası’nı kazandı. Arsenal ise bu süreçte kupa kazanamamasına rağmen bu sezon Premier League’in zirvesinde bulunuyor.

Guardiola, “Son beş yılda net harcamada önümüzde olan altı takıma bol şans. Bekliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 2016 yılında göreve gelen Guardiola, Manchester City ile bugüne kadar 15 büyük kupa kazandı.

Manchester City, bu sezon da tüm kulvarlarda şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Guardiola, açıklamalarını Çarşamba günü oynanacak Lig Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde yaptı. İlk maçı 2-0 kazanan City, Newcastle karşısında avantajlı durumda ve kupayı Guardiola döneminde beşinci kez kazanma hedefinde.