Guardiola: Bernardo Silva'dan çok rahatsız... Bu, aldığım en iyi karardı

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, önümüzdeki Pazar günü Stamford Bridge'de oynanacak ve Premier Lig'in 32. haftasına ait olan Chelsea maçı öncesinde bu karşılaşmanın önemini vurguladı.

Manchester City, bir erteleme maçı eksik olmasına rağmen, Arsenal'in 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Arsenal'in Etihad Stadyumu'nda oynayacağı zorlu bir maç daha var ve bu maç, bu sezonun şampiyonunun kim olacağını belirlemede belirleyici bir rol oynayabilir.

Guardiola, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Premier Lig şampiyonluğu şansımızı korumak için çok sayıda puan toplamamız gerekiyor. Çok sayıda sarı kartımız var ve bu, ne kadar coşkulu oynadığımızı gösteriyor."

Manchester City teknik direktörü şunları ekledi: "Puan toplamaya acil ihtiyacımız var. Bu sezon pek istikrarlı olamadık ve almamız gereken puanları kaçırdık, bu yüzden artık daha fazla puan kaybetmemiz mümkün değil."

Sakatlıklar konusunda ise şunları söyledi: "Ruben Diaz iyileşiyor ama Pazar günü Chelsea maçında forma giyemeyecek, John Stones ise bugün kısmi antrenmana çıkacak. Javi Erca ise iyileşiyor ama sahalara dönmek için henüz tam olarak hazır değil."

Bernardo Silva ile ilgili olarak Guardiola şunları söyledi: "Bernardo'dan çok rahatsızım, çünkü bir ay önce ona şunu söylemiştim: Geleceğinle ilgili kararını verdiğinde bunu ilk bilen ben olmalıyım, ancak o bana şu ana kadar hiçbir şey söylemedi. Şaka yollu olarak ona dedim ki: Bana söyle, bunu bilmeye hakkım var, ama o söylemedi, bu yüzden ne olup bittiğini bilmiyorum".

Sözlerine onu överek devam etti: "O her açıdan mükemmel bir oyuncu. Dokuz yıl boyunca birlikte çalıştığımız için çok sayıda maça çıktı, fazla sakatlık yaşamadı ve pek fazla maç kaçırmadı. Birçok pozisyonda oynadı, çok zeki ve maçtaki her anı ve ne gerektirdiğini okuyabilme yeteneğine sahip. Bu yüzden sürekli forma giyiyor, çünkü bize her zaman güven veriyor."

Guardiola şunları söyledi: "Bu sezon aldığım en iyi karar, ona kaptanlık pazubandını vermekti. Bernardo en uzun boylu değil, en çok gol atan ya da en çok asist yapan oyuncu da değil, ama bir teknik direktör olarak onu çok takdir ediyorum, çünkü her zaman korkusuzca doğal kişiliğiyle sahada yer alıyor. Takıma harika bir katkı sağladı ve umarım kariyerini burada sonlandırır."

Ve ekledi: "Benim için liderlik basit: Takımın çıkarını her şeyin önüne koymak. Bazen 'vatanın çıkarları önce gelir' gibi sözler duyarız, ama gerçekte buna her zaman uyulmaz. Oysa Bernardo, Manchester City'nin çıkarını her şeyin üstünde tutuyor."

Ayrıca şunları da belirtti: "Her teknik direktörün hayali, kaleci hariç tüm pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuya sahip olmaktır. Bu, onun taktiksel zekasını yansıtıyor. Kariyerimizin en önemli sezonu olan üçlü kupayı kazandığımız sezonda kanat olarak oynadı."

Guardiola sözlerini şöyle tamamladı: "Ofansif orta sahada oynayabilir, ancak çok gol atan ya da savunmanın arkasındaki boşluklara hücum eden oyunculardan biri değil. Yine de maçın ritmini okumakta son derece zeki ve oyunun her aşamasına aktif olarak katılıyor. Yaşlandıkça bir oyuncunun stili değişebilir, ancak Bernardo olağanüstü bir taktiksel farkındalığa sahip ve bu, pek çok oyuncunun sahip olmadığı bir özellik."