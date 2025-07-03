Guardiola Barcelona'nın iki yıldızını 74 milyon euroya transfer etmeye çalışıyor

Guardiola, Barcelona'nın elden çıkarmaya hazır olduğu Fermin Lopez ve Marc-André ter Stegen'i transfer listesine aldı.

Pep Guardiola'nın, Manchester City yönetiminden bu yaz Barcelona'dan Fermin Lopez ve Marc-André ter Stegen’i kadroya katmaları için hamle yapmalarını talep ettiği öğrenildi. Bu iki oyuncu için toplamda 64 milyon sterlinlik bir harcama yapılması bekleniyor.

City, geçen sezonun durgunluğunun ardından Reijnders, Cherki, Ait-Nouri ve Bettinelli’yi transfer ederek 110 milyon sterlin harcamıştı.

Ancak Al Hilal’in Dünya Kulüpler Kupası'ndan erken elenmesi, İspanyol yayın organı Fichajes’e göre Guardiola’nın kadroda daha fazla takviye istemesine yol açtı. Teknik direktör, özellikle Barcelona’nın bu yaz bazı oyuncularını elden çıkaracağı beklentisiyle harekete geçti.

Guardiola’nın öncelikli hedeflerinden biri Fermin Lopez. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nico Williams’ın transferi sonrası Barcelona’daki forma rekabetinde geri plana düşebilir. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Fermin’in sözleşmesi 2029 yılına kadar sürse de, kulüp iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığına onay verebilir.

City’nin de bu transfer için 43 milyon sterlini gözden çıkarmaya hazır olduğu ve oyuncunun Guardiola’nın sistemine çok uygun görüldüğü bildiriliyor.

Ederson istikrarsız

Fermin'in dışında, Pep Guardiola’nın radarındaki diğer isim kaleci Marc-André ter Stegen. Espanyol'dan transfer edilen genç kaleci Joan Garcia’nın gelişi sonrası Barça’da kaleci rotasyonu değişebilir. Chelsea ve Manchester United'ın da radarında olan Alman file bekçisi için, Barcelona’nın 21 milyon sterlinlik tekliflere açık olduğu belirtiliyor.

Wojciech Szczesny'nin de Ter Stegen’in boşluğunu doldurabilecek isim olarak değerlendirildiği bildirildi.

City'de kaleci Ederson’un istikrarsız performansları, Guardiola’nın yeni bir lider kaleci arayışına girmesine neden oldu. Ter Stegen’in ayağını iyi kullanması, oyun kurulumundaki etkinliği ve liderlik özellikleri, Guardiola’nın sistemine uygun bir profil çiziyor.

Sonuç olarak, hem orta saha hem de kalede büyük değişikliklere hazırlanan Manchester City, yaz transfer döneminde Barcelona'dan iki kritik oyuncu için harekete geçebilir.