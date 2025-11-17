Guardiola 100 milyon euroya alamadığı Türk yıldız için teklifin yükseltilmesini istiyor

Manchester City’nin Real Madrid’in parlayan yıldızı Arda Güler’i transfer etme planlarında yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz devinin 100 milyon euroluk teklifini yükseltmek istediği belirtilirken, Pep Guardiola’nın tutumu da netleşti. Real Madrid’in ise genç yıldızını bırakmaya sıcak bakmadığı aktarılıyor.

Arda Güler bu sezon istikrarlı bir yükseliş içinde. La Liga’da çıktığı 10 maçta 3 gol ve 5 asist üreterek Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruyan kadrosunda önemli bir rol üstlendi. Toni Kroos, genç yıldızı övgüyle anarken, yapılan benzetmeleri de doğru bulmadığını belirtti. Kroos, Arda’nın oyun stilinin kendisinden daha hücumcu olduğunu söyleyerek, “O gerçekten çok hassas bir dokunuşa sahip. Real'de bunu çok etkili bir şekilde kullandı. Gelişmesi için düzenli oynaması gerekiyor ve bunu başaracak” ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki Arda, Avrupa futbolunun en özel genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Dolayısıyla Real Madrid’in planlarında önemli bir yer tutuyor ve İspanyol devinin onu satma konusunda isteksiz olduğu gelen bilgiler arasında. Buna rağmen Manchester City, özellikle Guardiola’nın talebi doğrultusunda transfer için bastırmaya devam ediyor. Habere göre Guardiola, yönetime “teklifi artırmanın mümkün olup olmadığını” sordu. Bu da Arda’nın onun futbol vizyonunda ne kadar değerli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Guardiola'nın aradığı profile tam olarak uyuyor

Guardiola’nın oyun anlayışında teknik kalite ve pozisyon çeşitliliği büyük önem taşıyor.

Arda Güler de tam olarak bu profile uyuyor. Sol ayağını kullanma yeteneği, dar alan becerisi ve oyun görüşüyle Guardiola sistemine nokta atışı uyum sağlayabileceği düşünülüyor. Phil Foden’a benzer şekilde hem sağ kanatta içe kat ederek oynayabiliyor hem de 10 numara bölgesinde yaratıcılık katabiliyor.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso da Arda için son derece yüksek bir değerlendirme yapıyor: “Kalitesiyle, Özil ve Guti’nin bir karışımı. Öğretilemeyecek bir şey var onda, doğuştan gelen bir yetenek.” Bu sözler, genç yıldızın hem kulüp içinde hem de Avrupa’da nasıl bir algıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan Real Madrid cephesinde Arda Güler’in geleceği konusunda bir belirsizlik bulunuyor. Kulübün kadro yapılanması devam ederken Rodrygo’nun transfer ihtimali giderek güçleniyor ve Manchester City bu yarışta önde gidiyor. Böyle bir senaryoda Arda Güler’in rolü daha da büyüyebilir.

Ancak Manchester City’nin ısrarı, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam edecek. Guardiola’nın genç yıldızı uzun vadeli planlarının merkezine koymak istediği açık; Real Madrid’in ise onu bırakmak gibi bir düşüncesi şimdilik yok.