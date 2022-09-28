The Guardian, futbolun en iyi 60 genç yeteneğini listeledi. Listede tanıdık isimler de yer aldı.

NELER OLDU? The Guardian, dünyanın en iyi 60 genç yeteneğini listeledi. Listede 17 yaşındaki Fenerbahçeli genç yetenek Arda Güler, Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve yurtdışında oynayan iki tanıdık isim yer aldı.

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KENAN YILDIZ: 7 yaşında Bayern Münih altyapısına katılan, alt yaş kategorilerinde kaptanlık yapan ve 2022 Temmuz ayına kadar Bayern Münih forması giymiş olan Almanya doğumlu 17 yaşındaki Türk oyuncu Kenan Yıldız, Guardian'ın 60 genç yetenek listesine girmeyi başardı.

Temmuz ayında Juventus U19 takımı ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayan genç yetenek, aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nda forma giymektedir.

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ZİDAN SERTDEMİR: Danimarka doğumlu 17 yaşındaki Zidan Sertdemir de Guardian'ın 60 genç yetenek listesinde yer alıyor. 2021 yılında Leverkusen'e transfer olan orta saha, Danimarka milli takımının çeşitli alt yaş kategorilerinde oynamıştır.

Bir dönem Türk Milli Takımı'na kazandırılmaya çalışılan 2005 doğumlu Sertdemir, Danimarka Milli Takımını seçmiş ve Sertdemir'in babası şöyle bir açıklama yapmıştı: "Oğlum burada doğdu, büyüdü ve gelişti. Danimarka’ya borcumuzu ödememiz lazım. Süreç devam ediyor ancak biz onun Danimarka formasını giymesini istiyoruz çünkü burada kendisini evinde hissediyor.”