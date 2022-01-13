Granit Xhaka yine kırmızı gördü, Arsenal'da orta saha kalmadı

Lig Kupası'nda yarı finalin ilk ayağında Liverpool ile karşılaşan Arsenal, 76 dakika 10 kişi oynadığı maçtan 0-0'lık skorla ayrılmayı başardı.

Granit Xhaka'nın kırmızı kartı mağlubiyete neden olmadı, fakat Pazar günü Premier Lig'deki kritik Tottenham maçı öncesinde Arsenal orta sahasındaki sıkıntıyı biraz daha derinleştirdi.

Ne yaşandı?

Maçın hakemi Michael Oliver, gole giden Diogo Jota'yı kontrolsüz bir hamleyle yere düşüren Xhaka'ya doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

Arsenal'a 2016'da transfer olan Xhaka, bu formayla toplamda beşinci, bu sezon ise ikinci kırmızı kartını gördü. İsviçreli oyuncu ligin üçüncü haftasında oynanan ve Arsenal'ın Manchester City'ye 5-0 yenildiği maçta da oyundan atılmıştı.

Xhaka, Arsenal'a geldiği 2016/17 sezonundan bu yana Premier Lig'de top koşturan oyuncular arasında en fazla kırmızı kart gören isim.

Arsenal'ın kırmızı kart problemi sadece Xhaka'yla da sınırlı değil. Premier Lig tarihinin en fazla kırmızı kart gören takımı olan Arsenal (100), aynı zamanda Mikel Arteta göreve geldiğinden bu yana kırmızı karttan canı en fazla yanan ekip (11).

Rotasyon iyice daraldı

Afrika Uluslar Kupası'na giden Mohamed Elneny ve Thomas Partey kadroda yok. Ainsley Maitland-Niles ise ara transferde Roma'ya kiralandı.

Arsenal geçtiğimiz hafta FA Cup üçüncü tur maçına covid'e yakalanan Xhaka'dan yoksun çıkmıştı. Mikel Arteta, Nottingham Forest'a karşı orta sahada genç oyuncular Charlie Patino ve Albert Sambi Lokonga'ya şans vermişti.

Xhaka'nın Liverpool maçıyla sahalara dönmesinin sevinci kısa sürdü. Tecrübeli oyuncu kırmızı kart cezası nedeniyle Tottenham maçını kaçıracak. Martin Odegaard'ın ise covid nedeniyle derbide forma giyemeyeceği açıklandı.

Sakatlığı devam eden Emile Smith Rowe'un Tottenham maçına yetişme ihtimali bulunuyor. Aksi takdirde Arteta, Ben White veya Calum Chambers'ı savunmadan orta sahaya kaydırmak durumunda kalabilir.

Pazar günkü derbi Şampiyonlar Ligi vizesi için verilen yarışta büyük öneme sahip. İki maçı eksik Tottenham, beşinci sıradaki Arsenal'ı iki puan geriden takip ediyor. Dördüncü sıradaki West Ham ise bir maç fazlasıyla Arsenal'ın iki puan önünde.

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