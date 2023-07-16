Dele Alli'nin biyolojik annesi, orta saha oyuncusunun çocukken tacize uğradığından hiçbir zaman haberi olmadığını söyledi.

Dele Alli, Gary Neville ile yaptığı duygusal bir röportajda, altı yaşındayken annesinin bir arkadaşı tarafından taciz edildiğini açıkladı.

27 yaşındaki Dele, 12 yaşındayken Alan ve Sally Hickford'un yanına taşındı ve çifti üvey annesi ve babası olarak tanımlıyor. Yıldız futbolcunun artık biyolojik ebeveynleriyle teması yok. Dele'nin biyolojik annesi ise röportajın ardından ilk kez konuştu.

The Sun'a demeç veren yıldız oyuncunun annesi, "Oğlumun çocukken maruz kaldığı tacizi anlattığını duyduğumdan beri gözyaşlarımı tutamıyorum. Onun tacize uğradığı hakkında hiçbir fikrim yoktu.

"Çok üzgünüm. Evime aldığım birinin güvenime en kötü şekilde ihanet etmiş olabileceğini düşünmek kalbimi kırıyor. Ne kadar üzüldüğümü kelimelerle ifade edemem. Artık oğlumla iletişimim yok ve sadece onu tekrar görme şansım olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Dele Alli başka ne demişti?

Eski Tottenham yıldızı, sekiz yaşında uyuşturucu satmayı ve henüz 11 yaşında bir adam tarafından bir köprüden sarkıtılmayı içeren bir röportaj verdi. Bu sözlerin ardından röportaj herkesi duygulandırdı. O sözlerden bazılarını yeniden hatırlayalım:

"Altı yaşındayken annemin evde çok bulunan arkadaşı tarafından taciz edildim. Annem alkolikti ve bu altı yaşındayken oldu. Disiplin öğrenmem için Afrika'ya gönderildim ve sonra geri döndüm."