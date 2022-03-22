Göztepe'nin performansıyla dikkat çeken kalecisi İrfan Can Eğribayat, son zamanlarda kötü günler geçiriyor.

İzmir'de 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından, takıma tepki gösterildikten sonra tribünlere karşı adeta öfke patlaması yaşayan 23 yaşındaki kaleci, salı günü akşam saatlerinde bir özür mesajı yayınladı.

İrfan Can'ın yayınladığı mesajdan kısa bir süre sonra ise Göztepe, kalecinin kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

İrfan Can Eğribayat ne söyledi?

Instagram hesabından mesaj yayımlayan İrfan Can, şu açıklamayı yaptı:

2020-21 sezonu itibariyle formasını terlettiğim Göztepe Spor Kulübü ile çıktığım son maç olan Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan hadiselere açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten üç maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında, aynı sorunları yaşadım.

Tüm taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım.

Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu.

Maç bitene kadar sukünetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım.

Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan desteğini hep hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk Futbol Camiasından özür dilerim..."

Göztepe'nin açıklaması

İzmir kulübünden yapılan resmî açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, A. Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, A. Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/YYGRUWS1nG — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 22, 2022

Daha fazlası için:

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım, futbolu neden bıraktı?

Beşiktaş'ın nasıl bir teknik direktöre ihtiyacı var?

Emre Mor, küllerinden mi doğuyor?