Süper Lig'in yeni takımı Göztepe alt yaş kategorilerinde İngiltere forması da giyen Türk yıldız için çalışmalara başladı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare ile sözleşme imzalayan Göztepe, genç golcü Emre Tezgel'e kanca attı.

DHA'da yer alan haberde İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen 18 yaşındaki oyuncu ile görüşmelere başlandığını belirtildi. Orta saha Emre Akbaba transferinden sonuç alamayan sarı-kırmızılıların Emre Tezgel için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Büyük bir potansiyel

İngiltere'nin Burton kentinde doğan Türk asıllı Emre Tezgel, futbola Stoke City kulübünde başladı. Stoke City'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emre Tezgel aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Göztepe'nin radarında bulunan Emre Tezgel genç yaşına rağmen Ada basının da ilgi odağında yer alıyor. Emre, forma giydiği 84 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırdı ve 10 asist yaptı.

Milli takım performansı

Emre Tezgel, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de başarılı bir performans sergiledi. 13 karşılaşmada forma giyen genç golcü, bu maçlarda 10 gol attı. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği performansla dikkat çeken Emre, Göztepe'nin yeni sezon öncesi önemli transfer hedeflerinden biri haline geldi.