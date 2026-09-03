Bir Fransız basın raporu, Monaco'nun bir oyuncusunun önümüzdeki günlerde Roshn Profesyonel Ligi'ne transfer olmaya yaklaştığını ortaya koydu.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

"L'Equipe" gazetesine göre, Suudi Al-Ahli, son dönemde dikkatleri üzerine çeken genç oyuncusunun hizmetlerini elde etmek için Monaco ile ciddi görüşmelere başladı.

Burada söz konusu olan, 19 yaşındaki Fransız-Senegalli orta saha oyuncusu Pep Cabral. Monaco gençlik akademisinin mezunlarından olan oyuncu, kulüpte kararlı adımlarla yıldızlığa doğru ilerliyor. Cabral, Monaco'nun en dikkat çekici yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyor; ancak önümüzdeki günlerde başka bir kulübe, özellikle de Al-Ahli'ye transfer olabilir.

Görüşmeler oldukça ileri seviyede ve oyuncunun yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transferi konusunda nihai bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Bir yıl önce Simon Bouabré'yi aynı meblağa Neom'a ve daha önce Georges Ilenikhena'yı 33 milyon euro karşılığında Al-Ittihad'a satan Monaco, Körfez bölgesinde bir başka dikkat çekici transferi daha tamamlamaya hazırlanıyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



