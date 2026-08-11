Görüşmeler ilerliyor: Torres'in bir ayağı Barcelona'nın dışında

Barcelona ile Paris Saint-Germain, Ferran Torres'in transferi konusunda nihai bir anlaşmaya yaklaştı. Son saatlerde iki taraf arasındaki müzakerelerde büyük ilerleme kaydedilirken, transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona dün pazartesi günü, Saint-Germain'in Ferran Torres'i kadrosuna katmak için sunduğu ve sabit bedel ile bonuslar dahil 50 milyon avro değerindeki ilk teklifi reddetti.

İki kulüp müzakerelere devam etti ve özellikle taleplerindeki fark çok da büyük olmadığından, görüşlerini büyük ölçüde birbirine yaklaştırmayı başardı. Katalan kulübü, sabit bedel olarak 50 milyon avronun yanı sıra üzerinde anlaşmaya varılacak kriterlere bağlı ek bir tutar almayı hedefliyor.

Müzakereler öyle bir hız kazandı ki, henüz resmen açıklanmamış olmasına rağmen sürece dahil olan bazı taraflar anlaşmanın fiilen tamamlandığını düşünüyor.

Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferi tamamlanmaya çok yaklaştı; tüm taraflar anlaşmanın resmen açıklanmasının artık yalnızca birkaç saatlik bir mesele olduğunu görüyor.

Gayriresmi düzeyde ise transfer çoktan gerçeğe dönüşmüş durumda; zira müzakereler bugün, ilgili bazı tarafların süreci tamamlanmış saymasına yol açacak kadar ilerledi.

Transfer, hukuki açıdan henüz kesin olarak kapanmış değil; geriye kalan bazı ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. Bunlar prensipte belirleyici olmayacak olsa da, tarafların bu konuları halletmesi bekleniyor.

Barcelona ile sözleşmesine bir sezon daha kalan oyuncu, Luis Enrique'nin takımıyla yeni sözleşmesi konusunda anlaştı. Geriye yalnızca iki kulüp arasındaki nihai onay kaldı ve bunun da kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İki kulübün sportif direktörleri Luis Campos ve Deco, birkaç gündür transferin değeri konusunda müzakereleri yürütüyor.

Ferran Torres geçen hafta Barcelona'ya Paris Saint-Germain'in teklifini kabul etme kararını bildirdi. Katalan kulübü de onun bu tavrını kabul etti, ancak istediği değer konusunda net oldu: sabit bedel olarak 50 milyon avro ve bunun yanında bonuslar şeklinde ek bir tutar.