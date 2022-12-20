GOAL50 2022: Messi, Putellas ve Maradona, global taraftar oylamasının ardından taçlarını taktılar

Hem Erkekler hem de Kadınlar kategorilerinde kazananlar açıktı ancak Dünya Kupası Harikaları'nın galibi oylamanın son gününde belli oldu.

Lionel Messi ile Alexia Putellas bu yılki GOAL50 ödüllerinde taçlarını takarken Diego Maradona, GOAL'ün özel Dünya Kupası Harikaları kategorisinde birinci oldu.

Sıralama dünyanın dört bir yanındaki taraftarların oylarıyla belirlendi.

GOAL okuyucuları, en sevdikleri oyuncuları desteklemek için kafa kafaya mücadelelerde seçimlerini yaptılar.

Her üç kategori için milyonlarca oy kullanıldı.

Hem Messi hem de Putellas oylamanın başından bu yana liderliği ellerinde bulundururken Pele ile Maradona, Dünya Kupası Harikaları kategorisi için kıyasıya bir mücadele verdi.

GOAL50 2022 ERKEKLER TAM LİSTESİ SONUÇLARI BURADA

Messi, Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe'nin Fransa'sına karşı heyecan verici bir kahramanlık göstererek sonunda kupayı kaldırdı. Arjantinli aynı şekilde GOAL50'de de rakiplerine fark attı ve oylamayı baştan sona yönetti.

Arjantin'in kaptanı, Cristiano Ronaldo'yu geçerek GOAL50 zaferini tadan ilk oyuncu oldu.

Oyların yüzde 61,5'ini alan Messi, eski rakibi Ronaldo da dahil olmak üzere kafa kafaya mücadelede baskın bir rol oynadı.

GOAL50 2022 KADINLAR TAM LİSTESİ SONUÇLARI BURADA

Kadınlar oylamasında Alexia Putellas açık ara galip oldu. Messi gibi, 49 rakibinin hepsine karşı kazandı ve kimse Barcelona kaptanını devirmeye yanaşamadı. Geçen yılki oylamada olduğu gibi GOAL50'yi baştan sona yönetti.

Putellas, 2022'de iki yıl üst üste Ballon d'Or kazanan ilk kadın oyuncu oldu ve aynı zamanda FIFA tarafından da En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Artık etkileyici kariyerine üst üste ikinci GOAL50 ödülünü de ekleyebilir.

GOAL50 2022 DÜNYA KUPASI HARİKALARI'NIN TAM LİSTE SONUÇLARI BURADA

Messi ve Putellas baştan sona erkekler ve kadınlar oylamasına öncülük ederken Dünya Kupası Harikaları kategorisinde kıyasıya yarış vardı.

Maradona ile Pele oylama boyunca birinci sırayı paylaşamadı. Neredeyse her gün liderlik koltuğu değişti. Ancak oylama bittiğinde galip gelen Maradona oldu. Belki de Arjantin'in Katar'daki performansının yarattığı atmosferle zafere ulaştı.

Son olarak toplamda kullanılan milyonlarca oyla şimdiye kadarki en büyük, en ilgi çekici ve en heyecan verici GOAL50'yi oluşturduğunuz için siz okuyucularımıza teşekkür ederiz.

2023'te devam edecek!