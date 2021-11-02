GOAL50 2021 taraftar oylaması: Süreç nasıl işliyor?

GOAL50 geri döndü – ama bildiğiniz şekilde değil.

En iyi erkek ve kadın futbolcuların ele alındığı bu liste, dramatik ve heyecan verici bir değişimden geçti.

Önceden kazananlar, 42 edisyonumuzdan bir araya getirilen uzmanların paneli ile belirleniyordu. Bu yıl ise ödülü kimin kazanacağına siz, okurlarımız karar vereceksiniz.

Peki nasıl mı?

Sitemizden veya Goal uygulamalarımızdan erişebileceğiniz, dünyanın en iyi 50 erkek ve kadın oyuncusunu içeren iki liste hazırladık.

Ancak bu süreçte oyunuzu en sevdiğiniz futbolcuya vermekle sınırlı kalmayacaksınız. Sizden rastgele seçilen iki oyuncu arasında seçim yapmanız istenecek. Oylamalar, 2 Kasım - 16 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

2021 yılında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo’dan daha mı iyiydi? Alexia Putellas mı, Caroline Graham Hansen mi?

Tamamen sizin kararınız olacak.

Oyunuzu kullanmak için yalnızca resme tıklamanız yeterli. Ayrıca kartları çevirerek oyuncuların yıl boyu kazandığı başarılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Haberin devamı aşağıda

Erkekler ve kadınlar oylamalarında mümkün olan 2450 eşleşme var ve en çok eşleşmeyi kazanan oyuncular, 2021 yılı için GOAL50’nin galipleri olacaklar.

Bir hayli kolaymış, değil mi? O zaman oylarınızı kullanmaya başlayın.

Bizim değil, sizin listeniz.