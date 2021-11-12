GOAL50 2021 Kafa kafaya: De Bruyne & Bruno Fernandes

Ronaldo mu, Messi mi? Lewandowski mi, Benzema mı? Jorginho mu, Kante mi?

Bu yılki GOAL 50'de, siz okuyucularımız için gezegendeki en iyi oyuncuları karşılaştırıyoruz.

Kafa kafaya en büyüleyici eşleşmelerden birisi kesinlikle Manchester'da yaşanıyor: Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes.

Şüphesiz bu iki oyuncu, günümüz futbolunun en iyi hücum eden orta saha oyuncularından ikisi konumunda bulunuyor. Peki, 2021 yılını kim daha iyi geçirdi?

De Bruyne'nin kulübü Manchester City, geçen sezon açık ara daha iyi bir performans sergiledi ve Belçikalı yıldız, takımına büyük bir katkıda bulundu.

30 yaşındaki Belçikalı oyuncu 6 gol ve 12 asistlik performansıyla Pep Guardiola'nın Manchester City'sinin Premier Lig'i kazanmasında başrol oynadı ve Premier Lig'de "Yılın Oyuncusu" seçildi.

Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırken Belçikalı yıldızın 7 golü vardı.

Tabii ki Chelsea, Porto'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1-0 kazanarak kupayı almayı başardı ama De Bruyne'nin elmacık kemindeki sakatlık olmasaydı; sonuç çok daha farklı olabilirdi.

Sakatlığı nedeniyle Euro 2020'nin başlangıcını kaçıran De Bruyne, yine de turnuvaya damga vurmayı başardı. Grup aşamasındaki Danimarka maçında yedek kulübesinde başladığı maça sonradan dahil olan Belçikalı yıldız, takımı adına 1 gol kaydetti ve Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

De Bruyne'nin Belçika'sı, son 16'da Bruno Fernandes'in Portekiz'ini eledi ve Bruno, Portekiz adına büyük bir etki yaratamadı.

Öte yandan, Buruno Fernandes'in 2020-2021 sezonunda Manchester United adına ortaya koyduğu performans ise göz ardı edilemez.

2020 yılının Ocak ayında Manchester United'a katılan Portekizli futbolcu, Old Trafford'a geldiği andan itibaren kulüp üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip oldu.

Geçen sezon, Manchester United Premier Lig'de ikinci olurken Fernandes 18 gol attı ve Portekizli yıldız, Kasım ve Aralık aylarında arka arkaya "Ayın Oyuncusu" ödüllerini kazandı. Bruno Fernandes, bu ödülü aynı sezonda dört kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca, Manchester United'ın Avrupa Ligi finaline kalmasına da büyük bir katkı sağlayan Fernandes, 2020-21 sezonunu toplamda 28 golle tamamladı.

Peki, sizce kim daha iyi bir yıl geçirdi? Bruno mu, De Bruyne mi?

Unutmayın, bu bireysel eşleşmelerde sizin oylarınız; 2021 GOAL50'yi kimin kazanacağını belirleyecek.

Peki, ne bekliyorsunuz? Oy verin!

Daha fazlası için: