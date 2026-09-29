Barcelona hayali, Cesc Fabregas'ın Como ile teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa yazmaya devam ederken bile zihninde canlılığını koruyor. İspanyol teknik adam, İtalyan kulübünü tarihi başarılara taşımayı başardı; kulübün 21 yıl aradan sonra İtalya birinci ligine yükselmesine katkıda bulundu, ardından geçen sezon takımı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne çıkardı ve kulüp tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

39 yaşındaki Fabregas'ın Como ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, yeni kontratında eski kulüplerinden birinden teklif alması durumunda son derece uygun mali koşullarla ayrılmasına imkân tanıyan özel bir madde yer alıyor: "Barcelona, Arsenal veya Chelsea."

"Sky Sports" ağından gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Fabregas, kariyeri boyunca formalarını giydiği üç kulüpten birinin kapıları önünde açılması hâlinde kendisine hareket alanı tanıyacak bu şartı sözleşmesine dahil etmeye özen gösterdi.

Buna rağmen İspanyol teknik adam Como'da bir istikrar ve mutluluk dönemi yaşıyor. Geçtiğimiz yaz birçok teklifi reddederken, kapıyı yalnızca sözleşmesinde özel şartlar bulunan üç kulübe açık bıraktı; bu bilgiyi İspanyol "Marca" gazetesi aktardı.









Barcelona'yı çalıştırmak, Fabregas'ın büyük hedeflerinden biri olmayı sürdürüyor; ancak Katalan takımının teknik ekibinin başında Hansi Flick'in görevine devam etmesi nedeniyle, bu hayalin gerçekleşmesi şu an için yakın görünmüyor.

Barcelona, geçtiğimiz Mayıs ayında Flick'in sözleşmesini bir sezon uzatma opsiyonuyla birlikte Haziran 2028'e kadar yenilemişti. Sözleşmenin belirli bir süreyle sınırlı tutulması, Alman teknik adamın kısa süreli sözleşmeleri tercih etmesinden kaynaklandı; her ne kadar Joan Laporta onun daha uzun bir süre için görevde kalmasını garanti altına almak istese de.

Dolayısıyla Fabregas'ın önümüzdeki dönemde Como'daki projesini sürdüreceği anlaşılıyor; "Camp Nou'nun yedek kulübesinde oturma hayali ise ikinci bir emre kadar ertelenmiş" durumda.