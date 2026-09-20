Giuliano Simeone, Madrid derbisinde Ebu Trika'yı zor durumda bıraktı

Al Ahly ve eski Mısır Milli Takımı yıldızı Muhammed Ebu Trika, iki takımın bu akşamki karşılaşmasını analiz ederken, Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho ve Atletico Madrid teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone'ye sert eleştiriler yöneltti. Karşılaşma, İspanya Ligi'nin yedinci hafta mücadeleleri kapsamında oynandı.

Madrid derbisinin ilk yarısı gollü karşılıklı gollerin olmadığı beraberlikle sona erdi. Mücadele; sertlik, fiziksel ikili mücadeleler ve hakem tartışmalarıyla öne çıkarken, iki takımın kalesinde de tehlikeli fırsatlar yaşanmadı.

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Maçı "beIN Sports" kanal ağı üzerinden analiz eden Ebu Trika, Mourinho ve Simeone'nin kadro tercihlerini eleştirerek şunları söyledi: "Mourinho ve Simeone kadroda kayırma yapıyorlar; ikinci yarıda kayırmayı bir kenara bırakan kazanacak."

Eski Al Ahly yıldızının eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Atletico Madrid teknik direktörünün oğlu Giuliano Simeone'yi doğrudan hedef alarak, oyuncunun ilk yarıda beklenen katkıyı sağlamadığını belirtti ve şunları ekledi: "Simeone oğlunu derhal oyundan çıkarmalı, Giuliano hiçbir şey sunmuyor; Atletico kazanmak istiyorsa onu değiştirmeli."

Ancak ikinci yarının gidişatı Ebu Trika'nın öngörülerinin tam tersi şekilde gelişti. Giuliano Simeone maçın en öne çıkan yıldızlarından birine dönüştü ve Atletico Madrid'in ezeli rakibi Real Madrid karşısındaki galibiyetine doğrudan katkı sağladı.

Giuliano Simeone ikinci yarıda bir penaltı kazandı. Ardından takım arkadaşı Grimaldo bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek Atletico Madrid'i maçta öne geçirdi.

Arjantinli oyuncu bununla da yetinmedi; parlak performansını sürdürerek takım arkadaşı Jonathan David'in attığı ikinci golü de hazırladı ve maçın iki yarısı arasında sert eleştirilere maruz kalmasının ardından derbideki etkili varlığını teyit etti.

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Sonunda Giuliano Simeone, karşılaşmanın dengelerini alt üst etmede öne çıkan bir rol oynamasının ardından maçın adamı ödülünü kazandı. Böylece derbiden tamamen farklı bir görüntüyle çıktı ve dikkat çeken performansıyla Ebu Trika'yı zor durumda bıraktı.

Atletico Madrid, İspanya'nın başkent derbisini Real Madrid karşısında 2-1 kazandı. İlk yarısında dengeli başlayan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıdan sonra net bir üstünlük kurarak ezeli rakibi karşısında değerli bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Atletico Madrid, İspanya Ligi yarışındaki konumunu güçlendirerek 16 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Mourinho yönetimindeki Real Madrid ise, 21 puanla lider konumdaki Barcelona'nın 6 puan gerisine düşerek yeni bir darbe aldı.