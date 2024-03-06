Girona’nın İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia, oynamak istediği takımı duyurdu.

La Liga’da bu sezon yaptığı çıkışla şampiyonluk adayı haline gelen Girona’da sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Aleix Garcia, İspanyol basınından Sport’a verdiği demeçte Barcelona forması giymek istediğini söyledi. Küçüklüğünden bu yana Katalan ekibini hayranlıkla takip ettiğini dile getiren Garcia, Barcelona’yı her zaman sevdiğini belirtti.

Garcia ne söyledi?

“Barcelona’da oynamak istediğimi açıkladığım için pişman değilim. Bunu oyuncu arkadaşlarımla kendi aramızda zaten sık sık konuşuyoruz ve bu konuda neden şeffaf olmamam gerektiğini anlamıyorum. Barcelona’yı çocukluğumdan beri takip ediyorum ve her zaman sevdim. Onlara karşı kazanmak inanılmaz hissettirdi ve bence o maçta mükemmel bir iş çıkardık”

26 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Villarreal altyapısında yetiştikten sonra 2015 yazında Manchester City altyapısına transfer omuştu. City’de geçirdiği süre boyunca rotasyonun bir parçası olmayı bir türlü başaramayan Garcia, bir dönem Romanya takımı Dinamo Bükreş’e kiralanmış ve sonrasında büyük bir aşama kaydettiği Girona’ya katılarak burada vazgeçilmezlerden biri olmuştu.