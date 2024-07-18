Girona'da harika bir sezon geçiren Brezilyalı yıldız Savio'nun yeni takımı Manchester City

Manchester City bonservisi Troyes'ta olan ve Girona'da etkileyici bir sezonu geride bırakan Savio ile beş senelik sözleşme imzaladı.

Manchester City, Troyes'tan kiralık olarak Girona'da geçirdiği muhteşem sezonun ardından Savinho'yu kadrosuna kattı.

City, Brezilyalı oyuncuyu 2029 yazına kadar beş yıllık bir anlaşma ile transfer etti ve bu transfer için 35 milyon pound (45 milyon dolar) ödeyecek. İngiliz ekibi, başlangıçta 21 milyon pound (27.5 milyon dolar) ödeyecek, anlaşma potansiyel olarak 13 milyon pound (16 milyon dolar) bonus da içerecek.

Girona'da gösterdiği performansla ün kazanan Savinho, geçen sezon La Liga'da Girona'yı üçüncü sıraya ve sonraki sezon için Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Savinho, Girona'da 9 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

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Savinho'nun açıklamaları

Kulüp medyasına konuşan Savio, "Manchester City'ye, Premier League şampiyonlarına ve Kulüpler Dünya Kupası kazananlarına katıldığım için çok mutluyum. Herkes şu anda dünyanın en iyi takımı olduklarını biliyor, bu yüzden burada olmak benim için çok heyecan verici. Pep Guardiola'nın, tarihin en büyük teknik direktörlerinden birinin yönetiminde çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor ve onun beni daha da geliştireceğini biliyorum. İspanya'da harika bir zaman geçirdim ve Premier League'de oynama ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla birlikte oynama fırsatını sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarlarla ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak ve umarım City'ye daha fazla başarı getirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Brezilyalı oyuncu, City'nin Amerika Birleşik Devletleri turuna hazırlık amacıyla yakında Pep Guardiola ve takımıyla sezon öncesi antrenmanlara katılacak.