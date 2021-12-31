Gianluigi Buffon: Cristiano Ronaldo Juventus oyuncularını zehirledi!

Juventus'un kariyerinin son dönemini altyapısından yetiştiği Parma'da sürdüren efsane kalecisi Gianluigi Buffon, İtalyan devindeki son dönemlerini değerlendirdi.

Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olmanın nasıl bir his olduğunu aktaran Buffon, o dönem takımdaki bazı oyuncuların Portekizli yıldıza hazır olmadığını söyledi.

Buffon ne söyledi?

Corriere della Sera'ya konuşan Buffon, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ronaldo Juventus'un DNA'sını bozdu" şeklindeki sözlerine de açıklık getirdi:

"Ronaldo'nun Juventus'un takım yapısına ve DNA'sına zarar verdiğini söyledim çünkü gerçekten de böyle düşünüyorum.

"Anladığım kadarıyla bu sözlerimi biraz netleştirmem gerekiyor. Bu durumun sebebi Ronaldo değildi. Ronaldo zirvedeydi ve Juventus onu transfer ederken bunun farkındaydı.

"Diğerlerinin buna hazır olup olmadığını iyi analiz etmek gerekiyordu. Herkes kendini Ronaldo gibi yıldız hissetmeye başladı ve Juve gibi bir kulüpte böyle olmamalıydı.

"Ronaldo geldiğinde ben PSG'ye gitmiştim ve Torino'ya döndüğümde gördüğüm şey bana geride bıraktıklarımı hatırlatmaktan uzaktı."

Üç sezonda iki şampiyonluk yaşadı

Üç tam sezon boyunca Juventus forması giyen Ronaldo bu sürece iki Serie A şampiyonluğu sığdırırken, lig tarihinde bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu olmayı başarmıştı.

Serie A'ya 98 maçta 81 golle veda eden Portekizli efsane, Şampiyonlar Ligi zaferi için transfer edilmiş ancak bu hayali gerçeğe dönüştürmemişti.

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