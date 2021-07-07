Ghezzal, ‘Beşiktaş’ta devam edecek’ iddiasını yalanladı
Geçen sezon Beşiktaş’ın şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal’ın kariyerine nerede devam edeceği büyük merak konusu.
Basında yer alan bir haberde, Rachid Ghezzal’ın babası Mohamed Ghezzal’ın ağzından şu sözlere yer verilmişti:
“Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek.”
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“Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Galatasaray teklif yaptı ama kabul etmedik.”
Sosyal medya hesabından söz konusu haberin görselini paylaşan Ghezzal, iddialara‘yanlış’ ifadesiyle cevap verdi.
Ghezzal’in sosyal medya hesabındaki ‘Beşiktaş’ ibaresini ve kartal emojisini kaldırması da dikkat çekti.
Geçen sezon ne yaptı?
Bonservisi Premier Lig ekibi Leicester’ın elinde olan Ghezzal, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
29 yaşındaki Cezayirli, Süper Lig’de 31 maçta 8 gol ve 18 asist üreterek asist kralı olmuştu.
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