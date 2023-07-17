Gheorghe Hagi: Var olmak için değil kazanmak için doğdum!

Galatasaray’ın ve Romanya futbolunun efsane ismi, başarılarla dolu futbolculuk kariyerini ve teknik direktörlük macerasını değerlendirdi.

Romanya Ligi’nde teknik direktör olarak ikinci şampiyonluğunu elde eden efsane futbol adamı Gheorghe Hagi, Four Four Two’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolculuk yıllarına ve teknik direktörlük felsefesine değinen Hagi, Galatasaray’da forma giydiği dönemi de değerlendirdi ve sarı-kırmızılı takıma imza atmadan önce Avrupa’da kupa kazanma hedefi taşıdığını söyledi.

Kolombiya'ya attığı gol

“Ben sadece var olmak için değil kazanmak için doğmuşum. 1994’te ABD’ye Dünya Kupası’nı kazanmak için gittim. Aklımdaki tek şey buydu ve takımı da buna inandırmaya çalıştım. Kolombiya’ya attığım gol kariyerimdeki en zor gollerden biriydi. Yetenek, kişilik, ilham, güç, kararlılık ve risk gerektiriyordu. Kolombiya kalecisinin önde oynayacağını biliyorduk ve o golü maçtan iki gün önce kalecimiz Bogdan Stelea ile çalışmıştık. Hem Real Madrid hem de Barcelona için oynamak onur vericiydi ve her iki kulüp de bana çok şey kattı"

Barcelona dönemi

"Johan Cruyff Barcelona’ya transferimden önce beni aradı ve benim dünyanın en iyi 10 numarası olduğumu söyledi. Cruyff’a çocukluğumdan bu yana hayrandım ve yaptığı her şeyi seviyordum. O benim idolümdü. O dönem Tottenham’a da transfer olabilirdim ama telefonun Cruyff varsa ve Barcelona gibi büyük bir kulüpte total futbolu öğretme şansı sunuyorsa bunu reddedemezsiniz. Barcelona’daki iki yılda nasıl baskı kurulacağını, sahada nasıl pozisyon alacağımı, hücumu ve savunmayı nasıl dengeleyeceğimi öğrendim. Cruyff’tan öğrendiklerim şu anda da felsefemin bir parçası ve bunları elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum"

Galatasaray macerası ve oyuncu yetiştiriciliği