Gervinho ve Bruno Peres resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig 'de sezonu ezeli rakiplerinin gerisinde dördüncü sırada bitiren Trabzonspor, transfere hızlı girdi.

Bordo-mavililer, daha önce anlaşmaya vardığı Gervinho ile iki, Bruno Peres ile de üç yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni kulübün Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

İmza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı:

Ahmet Ağaoğlu ne dedi?

"Eminim ki bu taraftarlarımızı da çok heyecanlandırıyordur. Gervinho ve Peres ile izleme komitesinin, teknik heyetin ve hocamızın talepleri doğrultusunda yaklaşık 1,5 ay süren görüşme neticesinde bugün imza atabilecek konuma geldik."

"Transferlerimiz devam edecektir. Bütün amacımız, hocamızın bize önerdiği oyuncularla birlikte kampımıza başlamak."

"Bugün Gervinho ve Peres ile birlikteyiz. Her ikisinin de takımımıza çok büyük katkılar vereceğine inancım tam. Biraz uzun bir süreç oldu. Bu tür oyuncuları transfer etmek kolay olmuyor. Özellikle Trabzonspor gibi bütçesi çok dar olan bir kulübün çok dikkatli olması lazım. Biz onları terlettik, onlar bizi terletti ama netice itibarıyla bugün imza töreni için hep birlikte buradayız."

"Özellikle Gervinho'nun transferinde, bize her türlü kolaylığı sağladığı ve kendi oyuncusunun da lisansını serbest bıraktığından dolayı Parma'ya çok teşekkür ediyoruz. Parma ile bizim ilişkilerimiz yönetime geldiğimizden beri devam ediyor."

"Kucka'yı da iki sene önce Parma'ya satmıştık. Oyuncumuz hala orada. Oyuncumuz diyorum, çünkü bir kere bordo-mavi formayı sırtına geçiren oyuncu artık gönlümüzde ilelebet bizim oyuncumuz olarak kabul görüyor."

"İki oyuncumuz imza töreninden sonra ülkelerine gidecekler, tatillerini yapacaklar. Ama dönüp geldikleri zaman onları çok büyük bir savaş, çok büyük bir mücadele bekliyor. Süper Lig, diğer liglere benzemiyor. Mücadele katsayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Dolayısıyla kendilerinden savaşa hazır bir halde gelmelerini istiyorum."

Gervinho ne dedi?

"Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih eden biriyim. Bu proje inandığım bir proje. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum."

"Parma'ya da transferimde gösterdikleri kolaylık için teşekkür ediyorum. Ben, eşim, ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz."

"Takıma yardımcı olmak için buradayım. Takımımın da bana yardımcı olacağını biliyorum."

Bruno Peres ne dedi?

"Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın, bunun getirdiklerinin farkındayım. Saha içinde ve dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Saha içinde savaşçı ve saha dışında her zaman elinden geleni yapacak kişilerden bir tanesiyim."

"Bu yıl uzun ve kolay bir yıl olmayacak. Savaşarak, birlikte mücadele ederek, bu ailenin geçmişini de düşündüğümüz zaman çok büyük başarılara sezon boyunca ulaşacağımıza eminim."

Gervinho kimdir?

2010'lu yılların başında Lille'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Gervinho, Fransız kulübünün 2011'de kazandığı Ligue 1 şampiyonluğunda kadroda yer alıyordu. Hücumda hemen her bölgede görev yapabilen oyuncu, aynı sezonun sonunda Arsenal'e transfer oldu. Londra'da geçirdiği iki sezonun ardından da Roma'ya taşındı.

AS Roma'da geçirdiği üç sezonda çıktığı 88 maçta 26 gol atan Fildişili oyuncu, Serie A'da fena bir performans sergilemese de sürpriz bir kararla yolunu Çin'e çevirdi.

Hebei China Fortuna'da geçen üç sezonun ardından tekrar İtalya'ya döndü.

Parma'da üç sezon geçiren 33 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon Serie B'ye düşmesine engel olamadı. Sözleşmesi sona eren Gervinho, Parma'da 89 maça çıkıp 25 gol kaydetti.

Bruno Peres kimdir?

Brezilyalı savunma oyuncusu Bruno Peres, kendi ülkesinde parladıktan sonra 24 yaşında İtalya'nın yolunu tuttu.

2.5 sezon Torino'da, 1.5 sezon Roma'da oynadı. Bir dönem ülkesine dönen Peres, son iki sezondur yine Roma forması giyiyordu.

Bruno Peres, kötü bir sezon geçiren Roma'nın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Brezilyalı, 44 resmi maçta forma giydi ve savunmadaki görevlerinin yanı sıra iki kez fileleri havalandırdı.

Gervinho ve Bruno Peres'in maaşları

Trabzonspor Kulübü, sözleşme imzaladığı iki oyuncunun maaşlarını da KAP'a bildirdi.

İki yıllık sözleşme imzalayan Gervinho, yılda 1 milyon 500 bin euro kazanacak. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650 bin euro imza ücreti ödenecek.

Üç yıllık sözleşme imzayalan Bruno Peres'e ise her yıl için 1 milyon 200 bin euro ve her bir sezon için 500 bin euro imza ücreti ödenecek.

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