Al-Ettifaq forması giyen Berat Özdemir, Cristiano Ronaldo'nun gerçek GOAT olduğunu ve Portekizlinin sadece topa değil, tüm oyuna hükmettiğini söyledi.

ÖZEL RÖPORTAJ | Samet Çayır @sametcayir

Ankara'da Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda önemli bir katkısı bulunan Berat Ayberk Özdemir, şimdilerde dünyanın tüm gözünün üzerinde olduğu Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Ettifaq kulübünde yeni bir sezona daha hazırlanıyor.

Kimileri, Süper Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Arabistan'a gitmesinin kariyerinde bir gerilemeye sebep olacağını düşündü. Ancak mevcut konjonktüre bakıldığında, durum tam tersi gibi.

Zira Berat, birçok dünya yıldızıyla artık bir arada.

Önümüzdeki sezon, Al-Ettifaq'ta Steven Gerrard ile çalışacak olan millî futbolcu, bu yüzden bir hayli heyecanlı.

Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından biriyle, üstelik kendisiyle aynı mevkide efsaneleşmiş futbol adamıyla çalışarak ondan elbette çok şey öğrenecek.

Biz de Berat Özdemir'e, kariyerinin en güzel döneminde kendisini nasıl hissettiğini, Pro Lig'in yıldızlarını ve yıldız adaylarını, kariyer planlamasını ve elbette Cristiano Ronaldo'yu sorduk.

O halde şimdi sözü ona bırakalım.

Suudi Arabistan'daki ilk sezonun nasıl geçti? Beklentilerin nelerdi ve bu beklentilerin karşılık buldu mu?

"Aslında uyum süreci çok uzun sürmedi. Zaten İlk hazırlık kampımızı Türkiye’de gerçekleştirmiştik. Takım içinde iyi bir arkadaşlık ortamı vardı. Ben de kısa sürede onlara dahil oldum. Pek bir zorluk yaşadığımı söyleyemem."

Suudi Arabistan'da sosyal hayat nasıl, boş vakitlerinde neler yapıyorsun? Yüksek sıcaklıklara alışabildin mi?

"İlk günlerde biraz zorlandığımı söylemeliyim. Özellikle sıcaklık konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Ancak zaman geçtikçe alışılıyor.

"Aslında kültürel anlamda çok fazla farklılıklar yok. Kişisel olarak evde vakit geçirmeyi çok sevdiğim için, sosyal hayat kısmında herhangi bir sıkıntı yaşamadım."

Takımdaki en iyi arkadaşın/arkadaşların kim/kimler?

"Genelde herkesle iyi diyaloğumuz var. Türkiye’den de tanıdığım Marcel Tisserand ve Robin Quaison’la biraz daha fazla vakit geçirdik. Takımdaki tüm arkadaşlarımla iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Herhangi bir iletişim problemi yaşamadık."

Al-Ettifaq geçen sezon sadece 10 maç kazanabildi. Bunun sebepleri sence nelerdi?

"Teknik direktör değişikliğine gidilen bir süreç oldu. Bununla birlikte, gol yollarında da şanssızlıklar yaşadık. Aslında daha fazla skor üretebilirdik ancak olmadı."

Suudi Arabistan'a transfer olurken kamuoyu, bu durumu kariyerin için bir gerileme olarak görmüştü. Ancak şimdi ligde birçok dünya yıldızı var ve gelmeye de devam edecek. Bu bağlamda 'İyi ki buraya gelmişim' diyor musun?

"Kesinlikle. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Transfer sürecinde buradaki futbolun gelişimine dair güzel bir vizyondan söz etmişlerdi.

"Menajerimle de tüm olasılıkları konuşmuştuk. Çok güzel sahalarda, futbolu çok seven bir ülkede keyif alarak oynamak, burada önemli deneyimler kazanmak bana çok şey katıyor."

Kariyer planlaması olarak aklında her zaman Avrupa'nın olduğunu söylemiştin. Sözleşmen 2025'te bitiyor. İki yıllık da opsiyon hakkı var. Kısa ve orta vade için geleceğin hakkında neler söylersin?

"Bu sezon dünyanın gözü burada olacak. Ben de takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Önce hayırlısıyla bir lig başlasın, güzel işler çıkaralım, uzun vadede neler olacağını hep birlikte görürüz. Adım adım ilerlemekten yanayım."

İyi bir sezon geçirdiğini gördük. Peki Arabistan veya Avrupa'dan teklifler aldın mı?

"Evet bazı kulüpler temas ettiler bildiğim kadarıyla. Ancak ben şu anda kulübümden memnunum."

Trabzonspor biraz çalkantılı bir sezon geçirdi. Abdullah Avcı ayrıldı ve şimdi teknik direktörlük koltuğunda Nenad Bjelica var. Sence geçen sezon problem neydi ve yeni sezon için eski kulübünün potansiyelini nasıl görüyorsun?

"Trabzonspor, hayatımda her zaman çok iyi bir yerde olacak. Unutulmaz bir şampiyonluğun parçası olmak gurur vericiydi. Bu gururu hep yaşayacağım.

"Bununla beraber artık çok uzaktayım ve Trabzonspor'u uzaktan, iyi dileklerimle takip edebiliyorum. Bu yüzden mevcut durumla ilgili derin bir analiz yapmam çok mümkün değil."

Trabzonspor'da formda olduğun dönemde A Millî Takım'da da bir dönem şans buldun ve iyi bir performans sergiledin. Ancak ayrıldıktan sonra forma şansı bulamadın. Bu durum hakkında ne dersin?

"A Millî Takım her zaman benim ilk hedefim. Geçen yıl buradaki performansımla da millî takıma çağrılabilirdim aslında, ancak olmadı.

"Bu sezon ligimizin daha fazla göz önünde olacağını tahmin etmek zor değil. Daha çok çalışıp, millî takım hocalarımızdan davet bekleyeceğim."

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Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Abdullah Avcı ile iletişimin devam etti mi? Kendisinin sana tavsiyeleri oldu mu?

"Abdullah Hoca ile güzel bir şekilde vedalaştık. Bayramlarda ve özel günlerde elbette temaslarımız oluyor. Kendisi benim için çok değerli bir isim."

Trabzonspor döneminde 4-1-4-1 dizilişinde savunmanın önünde tek kaldığında zaman zaman zorlandığını belirtmiştin. Geçen sezon ise çoğu zaman ikili orta sahada Hazzazi ile birlikte oynadın. Bu seni rahatlattı mı?

"Rakibe göre hatta oyun içinde bile pozisyon değişiklikleri oluyor. Ben kendimi fiziksel ve zihinsel olarak hocalarımın istediği şekilde hazırlamak durumdayım. Bu yüzden mevki ayırt etmiyorum."

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, yeni teknik direktörün oldu. Onunla çalışacağın için heyecanlı mısın?

"Steven Gerrard, dünyanın en önemli futbol adamlarından biri. Kendisiyle çalışmak kuşkusuz, muhteşem bir deneyim olacak. Futbola bakışı, antrenman anlayışı ve taktiksel yaklaşımlarını çok merak ediyorum."

Onun gibi bir efsane ile aynı mevkide oynuyorsun. Bu herhalde senin için büyük bir fırsat olmalı...

"Kesinlikle öyle. Çok büyük bir karakter. Öğrenecek çok şey olacak. Onunla geçireceğim her anın tadını çıkarmak istiyorum."

Cristiano Ronaldo ile ilk karşılaşmanız nasıldı? Onunla rakip olarak olsa bile aynı sahada olmak nasıl duyguydu? Hiç sohbet ettiniz mi?

"Öncelikle, fiziksel olarak çok iyiydi. Sohbet ettik. Ona, 'Benim için gelmiş geçmiş en iyi oyuncusun' dedim. Teşekkür etti, bir iki şey daha konuştuk. Güzel bir gündü.

"Cristiano Ronaldo saha içinde sadece topa değil, tüm oyuna hükmediyor."

Gerçek GOAT hangisi? Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi?

"Ben Ronaldo derim…"

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Peki Ronaldo dışında Pro Lig'de en çok dikkatini çeken oyuncular hangileri? Hangi oyuncuları takımında görmek istersin?

"Çok büyük yıldızların yanında her takımda çok öne çıkmayan ama yetenekli isimler de mevcut. Al Tai’de 10 numara Amir Sayoud var. Bence çok iyi bir futbolcu. Bizde de Saad Al-Mousa ve Faisal Al-Ghamdi çok yetenekliler.

"Bizim takımda da bir değişim yaşanıyor. Yeni arkadaşlarımızla iyi işler başaracağımıza inanıyorum."

Coutinho, Mane ve Aubameyang hakkındaki söylentiler ışığında Al-Ettifaq'ta görmek istediğin uluslararası oyuncular kimler?

"Şu anda birçok yıldız ismi yazılıyor. Hepsi de önemli oyuncular. Bence dünyanın en renkli ligi bu sezon burada oynanacak. Sabırsızlıkla bekliyorum."

Pro Lig'e katılmasını beklediğin Türk oyuncu/oyuncular var mı? Varsa hangisi/hangileri?

"Aslında tüm arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Burada hakikaten çok güzel bir deneyim yaşanıyor.

"İsim vermeyeyim ancak imkânım olsa ve üç-dört arkadaşımla burada aynı takımda forma giyebilsek çok ses getiririz."

Sence Mauro Icardi, Pro Lig'de forma giyecek mi? Galatasaray'ın bu transferdeki şansını nasıl görüyorsun?

"Haberleri uzaktan takip ediyorum. Burada her şey hızlı gelişiyor. Bir anda çok büyük bir yıldızın transferi gerçekleşebiliyor. Mauro Icardi özelinde ise net bir yorum yapmam doğru olmaz."

Al-Ittihad, Suudi Pro Lig'i kazanmayı hak etti mi, yoksa Al-Nassr daha mı iyiydi?

"Bence Al-Ittihad hak etti. Daha iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum. Ancak önümüzdeki sezon lig daha çekişmeli geçecek."

Suudi kulüpleri, piyasayı adeta alt üst etti. Orada devletin futbola ciddi yatırımları olduğu biliniyor. Bu konu hakkında neler biliyorsun?

"Evet burada ciddi bir planlama var. Öte yandan bütçeleri de ciddi bir şekilde denetleyip kontrol altında tutuyorlar. Bizden oldukça farklı bir modelleri var."

Daha önce verdiğin bir demeçte, "Genç yaştaki isimlere A takımlarda şans vermekte geç kalıyoruz, zorlanıyoruz" demiştin. Bu bağlamda Arda Güler'in gelişimini nasıl görüyorsun? Sence onu nasıl bir gelecek bekliyor?

"Şans verildiğinde genç oyuncuların neler yapabildiğini her fırsatta gösteriyoruz. Arda Güler muhteşem bir yetenek, yolu açık olsun. Umarım her şey istediği gibi gelişir."

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Arda Güler de senin gibi Gençlerbirliği altyapısından yetişti. İkiniz de o meşhur tel örgüyü geçmeyi başardınız. Gençlerbirliği ise eski günlerinden çok uzakta. Yetiştiğin kulübün son durumu hakkında neler söylersin?

"Benim Gençlerbirliğim ile şu anki Gençlerbirliği maalesef çok farklı. O yüzden bu konuda pek yorum yapmak istemiyorum."

Futbol dışında kişisel gelişimin için neler yapıyorsun?

"Küçük yaşta yurt dışı deneyimim olmuştu. Farklı dilleri konuşabilmek çok önemli. Futbol dışında yeni insanlarla tanışıp farklı alanlarda iletişim kurmaya çalışıyorum.

"Aktif futbolculuk süresi çok kısa, hayat devam edecek ve biz aslında oraya dair çok hazırlık yapmıyoruz. Kendime hem fiziksel hem de zihinsel olarak yatırım yapmaya devam ediyorum."