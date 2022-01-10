Gerard Pique'den Unai Emery'nin 'ikiyüzlü' çıkışına sert yanıt

Açıklamalarıyla sık sık gündem yaratan, Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Gerard Pique, bu kez Villarreal'in İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery ile söz dalaşına girdi.

Valencia kulübü, Real Madrid'e 4-1 kaybettikleri maçın ardından hakeme yönelik sert eleştiriler yapmış ve yaşananları 'hırsızlık' olarak nitelemişti.

Gerard Pique de Valencia cephesinin görüşlerine destek veren bir açıklama yapmış ve federasyonun Real Madrid'i kolladığı imasında bulunmuştu.

Emery ne söyledi?

Pique'nin sözlerini onaylamadığını belirten Emery, bu sezon oynanan Villarreal-Barcelona maçında yaşananları hatırlayarak deneyimli savunmacıyı 'ikiyüzlü' olmakla suçladı.

Kasım ayında Barcelona'nın Villarreal'i deplasmanda 3-1 yendiği maça Pique'nin pozisyonu damga vurmuştu. Pique'nin elle oynadığını öne süren Emery, İspanyol oyuncunun o gün hakem kararlarından şikayet etmediğini anımsattı.

Düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Emery, Pique'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Pique dün Twitter'da Real Madrid-Valencia maçındaki hakem yönetimi hakkında bir şeyler söylemiş."

"Ama unuttuğu bir şey var. Bizimle oynadıkları maçta ceza sahasında topu elle kestiğinde açık bir penaltımız verilmemişti."

"Sessiz kalmak yerine, dürüst olmalı ve insanları kandırmamalısınız."

Pique'den cevap gecikmedi

Emery'nin bu çıkışına Twitter'dan yanıt veren Pique, Emery'nin 6-1'lik Barcelona-Paris Saint-Germain maçıyla ilgili yorumlarını yeniden gündeme taşıdı.

"Bu adam aradan üç yıl geçmesine rağmen hala 6-1'lik maçın hakeminden şikayet ediyordu. Aş bunları, Unai."

Maaş tartışması da yaşamıştı

Pique geçen hafta da Barcelona'dan aldığı maaşla ilgili çıkan haberlere tepki göstermişti. Barcelona'nın en çok para kazanan oyuncusu olduğu iddiasına karşılık, banka hesabının ekran görüntüsünü paylaşan Pique, altı ayda 2.3 milyon euro ödeme aldığını belgelemişti.

İspanyol basınında çıkan iddia ise Pique'nin Barcelona'dan yıllık 14 milyon euro'ya yakın bir maaş aldığı yönündeydi.

Pique ekran görüntüsünü paylaştığı tweet'e, "Bunlar arkadaşlarını savunmak için devlet televizyonundan para alan insanlar. İşte 30 Aralık'ta aldığım maaşın %50'si olan bordrom. Biraz kendinize saygınız olsun" sözlerini eklemişti.

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