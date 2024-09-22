Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo itirafı: Ayrıldığı için mutluyum!

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, Manchester United'dan ayrılma kararının kendisini sevindirdiğini söyledi.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmasının ardından büyük bir rahatlama hissettiğini itiraf etti. Ünlü çift, Ronaldo’nun 2022'de Manchester United’dan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına katılmasıyla yeni bir başlangıç yaptı.

Rodriguez, “Cris Al-Nassr’da oynayacağını söylediğinde çok rahatladım çünkü gerçekten Manchester’dan ayrılmak istiyordum” diyerek şehirden ayrılma arzusunu dile getirdi.

Suudi Arabistan’da yeni bir hayat

Rodriguez, özellikle Ronaldo’nun ikinci döneminde Manchester’da yaşamaktan pek hoşnut olmadığını belirtti. Suudi Arabistan'a taşınmanın onları heyecanlandırdığını söyleyen Georgina, başlangıçta uzun süre otelde yaşamanın zorluklarına rağmen yeni ülkede hayatlarına adapte olduklarını anlattı. ilk günlerde yaşadıkları zorluklara değinen Rodriguez, “İlk günlerde iniş çıkışlar yaşadım çünkü daha önce bu kadar uzun süre otelde yaşamamıştık” dedi.

Çiftin Riyad'da lüks bir otelde geçici olarak konakladığı bu dönemde, Rodriguez zor günler geçirdiğini ancak zamanla her şeyin yoluna girdiğini söyledi. Özellikle Ronaldo'nun saha dışında daha huzurlu bir yaşam arayışı içerisinde olduğunu belirten Rodriguez, “Bizi büyük bir geleceğin beklediğini biliyordum ve çok motiveydik” diyerek Al-Nassr’daki yeni deneyimlerine olan mutluluğunu dile getirdi.

Ronaldo, Al-Nassr formasıyla sahaya çıkmaya ve yeni kulübünde kariyerine devam etmeye hazırlanırken, çiftin Suudi Arabistan’daki hayatları da dikkat çekmeye devam ediyor.