Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Juventus, Serie A’da kendisini ispatlayan İzlandalı oyuncuyla masaya oturacak.

Avrupa’nın büyük liglerinde yaz transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanırken, İtalyan basını Juventus, Inter ve Tottenham’ın Genoa forması giyen İzlandalı Albert Gudmundsson’u transfer etmek istediğini öne sürdü. Bu sezon 30 Serie A maçında 13 gol atmayı başaran Gudmundsson için Fiorentina Ocak ayında 20 milyonu aşan bir teklifle Genoa’nın kapısını çalmış ancak bu teklif kabul edilmemişti.

Calciomercato’nun iddiasına göre Juventus Direktörü Cristiano Giuntoli bu hafta Gudmundsson'un menajerleriyle doğrudan temasa geçti.

Tottenham'ın şansı düşük

Inter ve Tottenham Hotspur'un da peşinde olduğu bilinen oyuncunun fiyat etiketinin en az 30 milyon euro olacağı tahmin ediliyor. Juventus’un bu transfer için Tiago Djalò ve Enzo Barrenechea da dahil olmak üzere bazı oyuncuları takasta önererek, maliyeti düşürmesi bekleniyor.

Habere göre Gudmundsson’un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takımda oynama arzusu Premier Lig’de ilk dörde girme ihtimali oldukça düşük görünen Tottenham’ın bu transferdeki elini bir hayli zayıflatıyor. PSV altyapısından yetişen 26 oyuncu geçen sezonu 11 golle tamamlarken, Serie A’da forma giydiği iki sezonda da çift haneli gol sayısına ulaşarak, kalitesini ortaya koydu.