Gedson Fernandes, Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın kızlarıyla buluştu

Galatasaray'a transfer olması beklenirken Rizespor'un yolunu tutan Portekizli oyuncu, Karadeniz'deki ilk günlerinde Tahir Kıran'ın kızlarıyla buluştu.

23 yaşındaki orta sahanın ara transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe katılması planları yapılırken bazı sürprizler yaşandı.

Yeni sezon için Beşiktaş ile anlaşan Gedson Fernandes, 6 aylığına Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek.

Gedson Fernandes'in pozu

Sezon sonuna kadar Rize'de top koşturacak olan Portekizli oyuncuya şehirde ilgi büyük oldu. Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın kızları da Gedson ile birlikte poz verdiler.

Dilanaz ve Zehra Kıran, Gedson Fernandes ile fotoğraflarını kişisel Instagram hesabından paylaştı.

Tahir Kıran ne söyledi?

Gedson Fernandes'in sürpriz bir şekilde Rizespor'a imza atması hakkında Tahir Kıran, A Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Yakın arkadaşım olan Ahmet Bulut, Gedson'u önerdi ve ben de 'isterim' dedim. Görüntülü konuşma yaptık, Gedson da gelmek istediğini söyledi. Sonuçta da Benfica, Gedson Fernandes'i bize kiraladı.

"Beşiktaş bonservisine talip olup yüzde 50'sini aldı. Gedson, sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ama duruma göre belki bir daha kiralarız, hatta bizde mutlu olursa şartları zorlayıp belki bonservisini biz alırız.

"Biz Rizespor olarak Gedson Fernandes'i Benfica'dan kiraladık ve ücretinin tamamını biz ödüyoruz. Sezon sonundaki karar Beşiktaş'a ait."

Şu an Gedson Fernandes Rizespor'un oyuncusudur. Yarın da bir imza töreni yapacağız. Bize teklif ettiler. Şartlarımıza uydu. "Evet" dedik, aldık getirdik.

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