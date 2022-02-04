Futbolun en popüler isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., EURO 2020 esnasında babasından Kylian Mbappe forması istedi.

Portekizli oyuncu kariyeri boyunca büyük başarılara ve rekorlara imza attı ancak bayrağı futbolun yeni yıldızlarına teslim etmek üzere.

Kylian Mbappe bu bayrağı teslim almaya adayken Cristiano Ronaldo'nun oğlu da Fransız golcünün hayranı çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu ne yaptı?

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Netflix'te yayınlanan "Ben Georgina" reality programında Portekizli yıldızın EURO 2020 yolculuğuna da değinildi.

Programda Georgina ve Cristiano Ronaldo Jr., 36 yaşındaki yıldızı desteklemek için Fransa - Portekiz maçına Budapeşte'ye gittiler. Ancak Portekizli yıldızın oğlunun babasından bir isteği vardı.

Cristiano Jr., Georgina Rodriguez'e, "Babama maç sonunda Mbappe'den formasını istemesini söyle." dedi. Georgina ise, "Tamam varınca söyleyeceğim. Yine hatırlatırsam kızacak." yanıtını verdi.

Cristiano Ronaldo oğlu hakkında ne söyledi?

Portekizli oyuncunun oğlu da kendisi gibi futbol oynuyor ancak babası kadar başarılı bir futbolcu olabilecek mi bunu zaman gösterecek.

Georgina'nın reality programında Cristiano Ronaldo'nun ailesi EURO 2020'deki Belçika - Portekiz maçını da izlemeye gittiler. Ancak bu karşılaşmada Portekiz, Belçika'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Portekiz'in elenmesinin ardından tribünde bulunan Cristiano Ronaldo'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı.

36 yaşındaki yıldız maç sonunda ağlayan oğlu için şunları söyledi: "Hep kazanmak, her şeyi doğru yapmak istiyorsun ama bunun imkansız olduğunu biliyoruz. Cristianito'nun ağladığını bilmek, bunu hissetmek bir baba olarak insanı üzüyor."

"Bunu hissettiği için ağlıyor. İşlerin yolunda gitmemesine üzüldüğü için ağlıyor. O da benim gibi ve bu beni gururlandırıyor."

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