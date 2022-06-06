Yıldız futbolcu, Portekizli hocanın açıklamalarının ardından aksiyon almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus'un, Mesut Özil'in kadro dışında kalmaya devam edeceğini açıklamasının ardından yıldız futbolcudan karşı bir hareket geldi.

Mesut Özil, Portekizli teknik direktörün konuşmasından sonra sözleşmesinde yer alan 'Kadro dışı kalsa bile takım ile birlikte çalışır' maddesini yürürlüğe sokacak.

Sarı-lacivertli ekibin eski hocası İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı kalan Mesut Özil, yönetimin de hocaya destek vermesiyle arkadaşlarından ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Ancak, son gelişmelerin ardından takımda oynama isteğinde olan yıldız oyuncu, yönetime ve hocaya rest çekerek sözleşmesindeki madde için harekete geçti.

Ne söylendi?

Jorge Jesus, imza töreninde Mesut Özil hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip, ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var.

“Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe.”

Portekizli hocanın bu açıklamaların ardından, Mesut Özil’in takıma dönme umudu tamamen tükenmişti.

Tam da bu noktadan sonra, Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, "Hiçbir yere gitmeyeceğim.

"Sözleşmemin sonuna kadar buradayım" diyerek takımda kalacağının altını bir kez daha çizdi.

Kararını yönetime bildirdi

Mesut Özil, kendisi gibi kadro dışı kalan Ozan Tufan ile birlikte takımdan ayrı olarak antrenman çalışmalarına devam ediyordu.

Tecrübeli futbolcu, kadroya dönme ihtimali kaybolunca sözleşmesindeki 'Kadro dışı kalsa da takım ile birlikte çalışır' maddesini işleteceğini ve sezon açılışında takımla birlikte yeni sezon hazırlık kampına da katılacağını yönetime iletti.

Mesut Özil ne söylemişti?

Başta MLS ile Meksika Ligi'ne transfer olacağı yönündeki söylentiler olmak üzere hakkındaki transfer iddialarını yalanlayan Özil, önemli olanın Fenerbahçe'nin çıkarları olduğunu vurguladı:

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu.

"İlk altı ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım.

"Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesin. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım.Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir.

"Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla"

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