Gasperini Atalanta'da geçirdiği dokuz yılın ardıdnan bir başka Serie A takımının başına geçiyor

Tecrübeli teknik adam, Atalanta ile geçirdiği dokuz yılın ardından yeni bir meydan okuma için Roma'nın teklifine sıcak bakıyor

Gian Piero Gasperini'nin Roma'nın teknik direktörlük teklifini kabul etmek üzere olduğu ve Atalanta'dan ayrılığını çok yakında açıklayabileceği bildiriliyor. Sportitalia'nın haberine göre, gelişmeler bugün oldukça hızlı ilerledi ve Bergamo'da Atalanta yönetimiyle planlanmamış bir toplantı gerçekleşti.

Atalanta, Gasperini'ye 2027 yılına kadar uzatılmış bir sözleşme teklif etmişti. Ancak 66 yaşındaki teknik adam, artık kulüpte kalmayı düşünmediğini yönetime bildirdi. Kararının maddi koşullarla ya da transfer stratejisiyle ilgisi olmadığı, takımda geçirdiği dokuz yılın ardından artık yeni bir projeye yönelme arzusuyla bu adımı attığı belirtiliyor.

Üç yıllık teklif masada

Basına yansıyan haberlere göre, Gasperini’nin Roma ile doğrudan Claudio Ranieri aracılığıyla iletişim kurduğu öğrenildi. Görüşmelerin hızla ilerlediği ve anlaşmanın kısa sürede sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

Roma'nın daha önce Como'nun genç teknik direktörü Cesc Fabregas'a da sunduğu aynı teklifi Gasperini’ye yaptığı bildiriliyor. Bu teklif, yıllık yaklaşık 5 milyon euro maaş ve bonusları içeren üç yıllık bir sözleşme.

Sportitalia'nın transfer uzmanı Alfredo Pedullà’ya göre, Atalanta’dan resmi ayrılık açıklamasının Çarşamba sabahı yapılması bekleniyor.

Gasperini, Atalanta'da geçirdiği dönemde kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza atarak Şampiyonlar Ligi’ne düzenli katılım ve Serie A'da üst sıralara oynayan bir takım inşa etmişti.