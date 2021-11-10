Geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale, 2021-22 sezonu öncesinde ise Real Madrid'e dönerek Carlo Ancelotti ile yeni bir sayfa açmayı hedeflemişti.

Yıldız oyuncu, bir diğer yandan ülkesi Galler'le 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Bale'in menajeri Jonathan Barnett, oyuncusunun Galler'e ne kadar büyük bir bağlılık hissettiğini anlatırken geçmiş dönemde İngiltere Millî Takımını'da geri çevirdiğini söyledi.

Neler söylendi?

AS’ta yer alan haberde yıldız ismin menajeri Barnett, Bale ile aralarında geçen İngiltere diyaloğunu şöyle anımsadı:

“Onunla ve babasıyla tanıştığım ilk gün bana Galler’in onun için ne kadar özel olduğunu anlattı.”

“Bale ile görüştüğüm zaman, İngiltere Millî Takımı’nda oynaması da ihtimaller dahilindeydi.”

“Ama bana: ‘Eğer menajerim olarak kalmak istiyorsan bana bir daha sakın bundan bahsetme!’ demişti. O fanatik bir Galli.”

Bale’in Real Madrid kariyeri

Bale, 2013 yılında rekor bedelle Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olmuştu.

Galli yıldız, Real Madrid formasını tüm kulvarlarda toplamda 254 maçta terletirken 107 kez de gol sevinci yaşadı.

2021-22 sezonunda ise sakatlıklarla boğuşan Bale; yalnızca üç maçta süre alabilirken bir kez de rakip fileleri havalandırdı.

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