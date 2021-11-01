Gareth Bale, Galler formasını 100. kez giyecek

Dünya Kupası Elemeleri için yeniden Galler kadrosuna çağrılan Gareth Bale, milli formayı 100. kez sırtına geçirecek.

Robert Page yönetimindeki Galler bu ay eleme grubundaki son iki maçında Belarus ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Galler adına 99 kez milli olan Bale, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece üç maça çıkabildi. 32 yaşındaki oyuncu, geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle Eylül ayının başından beri sahalardan uzak.

Page ne söyledi?

BBC Sport Galler’e konuşan teknik direktör Page, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve yıldız oyuncunun forma giyebilecek seviyeye geleceğini müjdeledi.

“Gareth iyi durumda. Süreç tam olarak sağlık ekibinin tahmin ettiği gibi ilerliyor. Cumartesi günü onunla konuştum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Çalışmalara başladı ve %100’e ulaşmak için elinden geleni yapıyor.”

“Henüz tam kapasiteyle antrenman yapamıyor, ama bir haftamız daha var. Real Madrid teknik direktörü ve sağlık ekibiyle iyi bir iletişimimiz var. Mesele birbirimize güvenmekle alakalı.”

Page, Real Madrid cephesinden Bale’ın Galler forması giymesini engelleyecek bir hamle beklemiyor.

“Bale sağlıklı olduğunu söylediği sürece izin vermemeleri için bir sebep yok. Ona büyük destek veriyorlar.”

“Çıkabilecek tek pürüz, Gareth’ın kendini fazla zorlayıp geri gitmesinden kaynaklanabilir, ama o bunu yapmayacak kadar tecrübeli. Gareth’ın oynayıp oynamaması Belarus maçı için seçeceğim kadroyu değiştirmeyecek.”

Galler’in Dünya Kupası şansı

E Grubu’nda üçüncü sırada yer alan Galler’in Katar 2022 için iddiası sürüyor. Lider Belçika’nın beş puan gerisinde yer alan, aynı puandaki Galler ve Çek Cumhuriyeti, kalan maçlarda playoff bileti için mücadele verecek.

13 Kasım’da evinde Belarus’la oynayacak olan Galler, 16 Kasım’da Belçika’yı konuk edeceği maçla grup aşamasını noktalayacak.

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