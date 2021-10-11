Sarı-kırmızılı ekip, yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın stadyum isim sponsoru olan Türk Telekom ile anlaşması sona erdi.

Galatasaray'ın 15 Ocak 2011'de açılan stadının isim sponsoru ilk günden bugüne Türk Telekom'du.

Geçtiğimiz günlerde taraflar arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle sarı-kırmızılı ekip, NEF ile sponsorluk konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması

Galatasaray, yapılan anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Taraflar, stadyum isim sponsorluğu için 10 sezon için 725 milyon TL'lik sözleşmeye imza atacak.

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."

🚨Galatasaray'ın yeni stadyum isim sponsoru belli oldu.



🟡🔴 Sarı-kırmızılı ekip, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu pic.twitter.com/CjIhkr4Ytz — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 11, 2021

Galatasaray, Türk Telekom ile yapılan anlaşmadan ne kadar kazanıyordu?

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Türk Telekom ile yapılan anlaşmayı bir yıl daha uzatmıştı.

Galatasaray'ın bu anlaşmadan 10 yılda yaklaşık 80 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

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