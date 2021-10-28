Felipe Melo yeniden Galatasaray formasını mı giyecek?

Galatasaray'ın eski futbolcularından Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, Sarı Kırmızılı takıma transfer olacağı yönündeki soruları cevapladı.

Galatasaray'ın devre arasındaki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Felipe Melo, transferi konusunda bazı açıklamalarda bulundu.

Sarı Kırmızılı takımdan herhangi bir teklif almadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan şu ana kadar kimseyle iletişime geçmediğini söyledi.

Ne söylendi?

A Spor’a konuşan 38 yaşındaki Brezilyalı orta saha, "Benimle ilgili çıkan haberler şu anda sadece bir söylenti düzeyinde. Şu ana kadar Galatasaray'dan benimle iletişime geçen kimse olmadı. Yani, bu konu hakkında kimseyle görüşmedim. Son dönemde herhangi bir teklif de almadım" diye konuştu.

"Melo'yla her zaman iletişimdeyiz"

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in, daha önce yaptığı bir açıklamada Melo için, "Her zaman iletişimdeyiz. Felipe Melo'ya, buraya gel dediğimizde direkt bir uçağa atlar ve burada olur" ifadelerini kullanmıştı.

Felipe Melo'nun Galatasaray kariyeri nasıldı?

38 yaşındaki Brezilyalı tecrübeli orta saha oyuncusu, Galatasaray kariyerinde birçok başarılı maçta görev yaptı. Felipe Melo, Sarı Kırmızılı formayla 154 mücadelede forma giyerken 18 gol atıp 12 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Başarılı orta saha oyuncusu, Sarı Kırmızılı takımla 3 kupa kazanmayı başardı. Kendisine özgü hareketleri ve tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan Felipe Melo, Galatasaray taraftarlarının en sevdiği oyuncular arasında yer alıyor.

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