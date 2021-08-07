Galatasaray’ın hedefinde Danimarkalı genç stoper var

Stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Kopenhag’da forma giyen genç Danimarkalıyı gözüne kestirdi.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro planlamalarını ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattına da takviye yapmak istiyor.

Fatih Terim de St Johnstone ile oynanan UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu mücadelesinin ardından stoper takviyesi yapmak istediklerini ifade etmişti.

Christian Luyindama’nın formsuzluğuyla birlikte bu arayışa giden Galatasaray’ın adı geçtiğimiz günlerde Tottenham’ın genç oyuncusu Japhet Tanganga ile de anılmıştı.

Ancak sarı-kırmızılıların Danimarkalı genç stoper Victor Nelsson ile ilgilendiği de iddia edildi.

Galatasaray’ın Nelsson ilgisi

Sports Digitale’in haberine göre Galatasaray, Kopenhag’ta oynayan 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson’u kadrosuna kattı.

Haberde Galatasaray’ın oyuncu için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, ödeme planının ise dört yıla yayılacağı belirtildi.

🚨 Sports Digitale ÖZEL | Galatasaray, Kopenhag’ta forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson’un kadrosuna kattı.



💶 Sarı kırmızılı ekip, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ödeme planı ise 4 yıla yayılacak. pic.twitter.com/ylzXHoEmlI — Sports Digitale (@SportsDigitale) August 7, 2021

Nelsson’un kariyeri

Futbola Danimarka ekiplerinden Nordsjaelland’de başlayan Nelsson, takımının formasını alt yaş kategorilerinde terletti.

2016 yılında ise A Takıma yükselen Danimarkalı stoper, Nordsjaelland formasını 97 kez terletti ve 2019 yılında 3 milyon euro’luk bedelle Kopenhag’a transfer oldu.

Nelsson, Kopenhag formasını ise tüm kulvarlarda 85 kez giydi. Ayrıca 22 yaşındaki oyuncu bir kez de Danimarka Milli Takımı’nda boy gösterdi.

Editör yorumu

Galatasaray, 2021-22 sezonu öncesinde transfere önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Cicaldau gibi genç, potansiyelli ve seviye atlama ihtimali bulunan oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray; Nelsson transferiyle de bu geleneğini devam ettirecek gibi görünüyor.

Tanganga isminden sonra Nelsson gibi bir diğer potansiyelli ismin ortaya atılması, stoper pozisyonunda da sarı-kırmızılıların bu anlayışlarından ödün vermeyeceklerini kanıtlıyor.

Genel itibarıyla kurulmaya çalışan bu genç kadro, Galatasaray’ın yeni sezonda oyun anlayışının değişeceğini ve daha fazla tempo, pres odaklı bir oyuna dönüleceğinin sinyallerini de veriyor olabilir. Son sezonlarda sürekli “pas oyunu” vurgusu yapan Fatih Terim, böylelikle özüne dönmeyi hedefliyor da olabilir. Tüm bu noktaların nasıl şekilleneceğini ise zaman gösterecek.

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