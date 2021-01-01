Galatasaray'ın Aytaç Kara rüyası gerçekleşiyor

Ocak ayında Kasımpaşa'yı ikna edemeyen Galatasaray oyuncuyla sezon sonu için anlaştı.

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray kadro planlamasına sezon sonunu beklemeden başladı.

Ocak ayında Aytaç Kara için Kasımpaşa'nın kapısını çalan ancak olumsuz yanıt alan Sarı-Kırmızılılar'ın rüyası gerçek oluyor.

NTVSpor'un haberine göre; Galatasaray, Aytaç Kara ile sezon sonu için anlaşma sağladı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Kara, yeni sezonda Sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Aytaç Kara'nın bu sezon performansı

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 26 maça çıkan Aytaç Kara, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO’su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Aytaç Kaka

Sezon başında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam, eski takımının Beşiktaş'ı yenmesinin ardından sosyal medya hesabından Aytaç Kara'ya bir yorumda bulundu.

Aytaç Kara'nın 1-0'lık galibiyetin ardından Instagram hesabından; "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Oynayan, oynamayan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" notunu paylaştı.

Mame Thiam ise bu paylaşımın altına; "Aytaç Kakaa" yazarak, Aytaç Kara'yı Kaka'ya benzetti.

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