Avrupa Ligi

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda?

Osman Can Erkut
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Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lazio'yu ağırlıyor.

Geride bıraktığımız 2021-22 sezonunu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme turlarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

İkinci ön eleme turunda PSV ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisine elenerek yoluna Avrupa Ligi ön elemelerinde devam etmişti.

Üçüncü ön eleme turunda St. Johnstone'u; play-off turunda ise Randers'ı saf dışı bırakan Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlayacak.

Karşılaşma, 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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