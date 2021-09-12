Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Geride bıraktığımız 2021-22 sezonunu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme turlarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.
İkinci ön eleme turunda PSV ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisine elenerek yoluna Avrupa Ligi ön elemelerinde devam etmişti.
Üçüncü ön eleme turunda St. Johnstone'u; play-off turunda ise Randers'ı saf dışı bırakan Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele etmeye hak kazanmıştı.
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Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlayacak.
Karşılaşma, 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.