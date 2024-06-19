Galatasaray forması giydiği dönemde fazla kilolarından ötürü eleştirilen Fransız futbolcu yeniden Ligue 1'e dönüş hazırlığında.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini elinde bulunduran Premier Lig kulübü Tottenham’a dönen ancak İngiliz ekibi tarafından sözleşemsi feshedilen Tanguy Ndombele’ye üç önemli Ligue 1 takımı talip oldu. RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins'e göre OGC Nice, Lille OSC ve Marsilya 27 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladı.



Tottenham Hotspur'a 2019 yılında Lyon’dan o zamanın rekor ücreti olan 62 milyon euro karşılığında katılan Fransız orta saha oyuncusu son iki sezonu Napoli ve Galatasaray’da şampiyonluklar yaşayarak geçirmişti.

Marsilya'da orta saha rotasyonu kalabalık

Ligue 1’e dönmesi beklenen Ndombele Nice’i ya da Lille’i tercih etmesi halinde gelecek sezon Avrupa kupalarında Türk kulüplerinin rakibi olabilir.



Teknik direktörlük koltuğuna Roberto De Zerbi’yi oturtmaya hazırlanan Marsilya’nın ise Ndombele hamlesi yapmadan önce Geoffrey Kondogbia ya da Jordan Veretout ile yolları ayırması bekleniyor.

Ndombele geride bıraktığımız sezonda zaman zaman fazla kilolarından ötürü eleştirilirken, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkmış ve gol atamamıştı.