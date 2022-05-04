36 yaşındaki oyuncu, Avrupa çapında birçok kulüpte forma giydiği uzun bir kariyerin ardından profesyonel futbola veda ettiğini resmi Twitter hesabından açıkladı.

Lille ile başarılı bir çıkış yakalayan Chedjou, savunmadaki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı bir futbol kariyerine sahip olan Kamerunlu stoper, Fransız ekibi LOSC Lille’den Galatasaray’a transfer oldu.

Ardından Türkiye’de Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formalarını da giydi.

Ne söylendi?

Chedjou, ”@losclive, @GalatasaraySK, @ibfk2014, @BursasporSk, @AmiensSC, @AdsKulubu, @AJA, @FCRouen, @LIndomptables, tüm takım arkadaşlarım, hocalarım ve dünyanın dört bir yanındaki tüm taraftarlara gösterdikleri sevgi için teşekkürler, ben yokum” diye yazdı.

2007-08 sezonunun başında Lille'e imza attı ve beş yıl boyunca kulüp için 150'den fazla lig maçına çıkan Kamerunlu oyuncu, takımının üçüncü kez Ligue 1 şampiyonluğuna ve 2011'de Fransa Kupası'na ulaşmasına büyük bir katkı sağladı.

İlk UEFA Avrupa Ligi golünü 21 Ekim 2010'da Stephane Dumont'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kaydetti.

Chedjou’nun, Lille ile olan performansı hem Newcastle United hem de Valencia'nın oyuncuya ilgi duymasına yol açtı.

Ancak o, 25 Mayıs 2013 tarihinde Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

2013-14 sezonunda Chedjou, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sezonunun her dakikasında yer alırken Chelsea'ye karşı son 16 turunda gol attı.

2015'te lig şampiyonluğunu; 2014, 2015 ve 2016'da üç kez Türkiye Kupası şampiyonluğunu ve 2013, 2015'te üç Türkiye Süper Kupasını kazandı.

Chedjou, Galatasaray ile dört yıl süren kariyerinde 119 maça çıktı.

2017 yazında, İstanbul Başakşehir'e bonservissiz bir şekilde transfer olan Kamerunlu stoper, sezon öncesi hazırlık kampında bileğini kırdı ve formasından bir süre uzak kaldı.

Daha sonra, 2 Eylül 2019'da Amiens SC ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Uluslararası arenada ise Kamerun formasıyla 49 maçta görev yaparken bir gol kaydetti.

Chedjou; Kamerun’un çeyrek finale çıktığı 2010 Afrika Uluslar Kupası'nda ve Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda milli takımın bir parçasıydı.

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