Galatasaray, Trabzonspor'dan yapacağı transferle Süper Lig'in transfer rekorunu kırabilir

Süper Lig’de ara transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Karadeniz’den geldi. Galatasaray, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Christ Oulai için resmi temaslara başladı.

Sarı kırmızılı yönetimin, genç oyuncu için Trabzonspor’a 20 milyon euro bonservis bedeli ve Ahmed Kutucu takasını içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Ancak bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke ile yapılan değerlendirme sonrası bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Trabzonspor cephesinden konuya dair ilk resmi açıklama kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’dan geldi. Doğan, Kadırga TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Oulai’ye teklifler var ama şu ana kadar bizi tatmin eden bir teklif gelmedi.”

Trabzonspor’un beklentisi yüksek

Trabzonspor’un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia’dan 5.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Oulai, kısa sürede Süper Lig’in en dikkat çeken orta sahalarından biri haline geldi. Afrika Uluslar Kupası’nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla sergilediği performans ve bir maçta “maçın oyuncusu” seçilmesi, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun adı İngiltere’den Manchester City ile de anılıyor. Trabzonspor yönetiminin ise Oulai için 40 milyon euro’nun üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu kulislerde konuşuluyor.

Başkanlar düzeyinde pazarlık

İddialara göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Ertuğrul Doğan arasında transfer görüşmeleri doğrudan başkanlar seviyesinde yürütülüyor. Sarı kırmızılıların ilk etapta sunduğu 20 milyon euroluk teklifin 25 milyon euroya çıkarıldığı ve Ahmed Kutucu’nun bonservisinin de pakete dahil edildiği belirtiliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin, hücum hattı için Ahmed Kutucu’yu kadroda görmek istediği biliniyor. Buna rağmen bordo mavililerin, Oulai’nin potansiyeli nedeniyle geri adım atmadığı ifade ediliyor.

Galatasaray’ın yaklaşık 20 gündür transfer açıklamaması, camiada soru işaretlerine neden olurken, bu sessizliğin arkasında Oulai pazarlıklarının olduğu öne sürülüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da genç yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedelli iç transferlerinden biri olması bekleniyor.

Ertuğrul Doğan, yerel bir televizyon kanalına yaptığı son açıklamada ise şunları söyledi:

“Oulai’ye teklifler var ancak beni tatmin eden bir teklif yok. Augusto’ya da teklif var. Konuşuyoruz ama tatmin eden teklifler gelirse 20 ve üstü rakamları konuşuruz. Augusto için beklentimiz 15 milyonun üzeri.”