Okan Buruk, Galatasaray'ın Mauro Icardi transferiyle ilgili güncelleme verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün transfer çalışmalarını değerlendirdi. Buruk, gündemdeki en çarpıcı isim olan Mauro Icardi'nin durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanacağını vurguladı.

Ne söyledi?

Geçen sezon takımlarında kiralık olarak görev alan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalıştıklarını aktaran tecrübeli hoca, şunları söyledi:

"Benim 'Icardi pazartesi geliyor.' diye bir açıklamam olmadı. Onu düzeltmek gerekiyor. Pazartesi günü bize ne zaman geleceğiyle ilgili haber ulaşacaktır. Ama bu bir süreç. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak.

"Icardi ailevi bir problem yaşadı. Önümüzdeki hafta süre belli olabilir. En kısa zamanda gelip, takıma katılmasını istiyorum. Ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi."

Okan Buruk, kampı nasıl değerlendirdi?

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Buruk, takımın son durumuyla ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Salı günü son maçı oynayıp, bitireceğiz ve İstanbul'a döneceğiz. Şampiyonlar Ligi eleme ilk maçı için burada güzel bir hazırlık dönemi geçiyoruz. Dün de bir maç oynadık. Genel olarak güzel geçiyor."