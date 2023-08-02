Okan Buruk, Zalgiris maçında Nicolo Zaniolo'nun niye kadroda yer almadığını bildirdi.

Galatasaray'ın Zalgiris karşısındaki ilk 11'i açıklandığında dikkat çeken detay, Nicolo Zaniolo'nun kadroya yer almamasıydı.

Herkes bunun nedeninin merak ederken Okan Buruk, maç öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu soruyu yanıtladı.

Ne söylendi?

Okan Buruk, Zaniolo'nun hafif sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadığını bildirerek şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Zaniolo, dün taktik antrenmanın sonunda kasığında ağrı hissetti. Bu yüzden ilk 11'de yok, ağrısı olmasa ilk 11'de olacaktı.

"Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısı olduğunu ve oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. 2-3 gün içinde antrenmanlara başlayacaktır."

Okan Buruk'un bu açıklamasının ardından Zaniolo'nun transfer olduğuna yönelik söylentiler boşa çıkmış oldu.

Nicolo Zaniolo'nun 2022-23 sezonu performansı

İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda toplamda 11 maçta forma giydi. Zaniolo, söz konusu 11 mücadelede beş gol atıp bir de asist yaptı.

Zaniolo'nun yakın zamanda antrenmanlara başlaması bekleniyor.