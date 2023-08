Sarı-kırmızılı kulüp, adı geçtiğimiz dönemde Beşiktaş ile de anılan Sergio Ramos'un transferini gösterişli bir şekilde duyurmayı amaçlıyor.

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız futbolcu katan Galatasaray, belki de dünyada en fazla ses getirecek hamlesine hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Sergio Ramos transferinde ciddi bir yol kat etmiş durumda.

Fanatik'te yer alan habere göre, Aslantepe'de oynanacak rövanş maçında Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın hesaplarını yapan yönetim, dünyaca ünlü kulüplerle yarışabilmek için Ramos'u çok istiyor.

Cimbom büyük ölçüde anlaştığı İspanyol stoperi, yeni haftada sansasyonel şekilde duyurmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan Sergio Ramos ile ilgili hangi açıklama yapıldı?

Bilindiği gibi Süper Lig kulüpleri arasından, tecrübeli stoperle adı anılan ilk kulüp Beşiktaş'tı. Ancak siyah-beyazlılar, kulübün yüksek maliyet nedeniyle bu transferden çekildiğini şu açıklama ile duyurdu:

"Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

"Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

"Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir."

Sırada ne var?

Galatasaray'ın, Molde'yi eleyip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde Ramos'u açıklaması bekleniyor.