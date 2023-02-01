Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılıların listesinde Real Madrid'in eski yıldızı bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılıların yeni hedefinde Real Madrid'in eski forveti var.

İddialar neler?

Sabah gazetesinin haberine göre Aslan, Fiorentina'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic için girişimlerini artırdı.

Yönetim, Fiorentina kulübüne oyuncuyu yıllık ücreti karşılığında renklerine bağlamayı teklif etti.

Atalanta'dan Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak isteyen Fiorentina'nın bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken, Jovic'in de ayrılığa yeşil ışık verdiği aktarıldı.

Luka Jovic'in 2022-23 sezonu performansı

2022 yaz transfer döneminde Real Madrid'den bedelsiz olarak Fiorentina'ya imza atan 25 yaşındaki forvet, bu sezon Mor Menekşeler ile 27 maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu, söz konusu 27 karşılaşmada yedi kez fileleri havalandırmayı başardı.

Jovic'in geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor.